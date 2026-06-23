“中年男性が買うべき”ユニクロ・GU「590円のトレンドアイテム」「3990円の高見えシャツ」夏の即戦力3選
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロとGUで今買える夏の即戦力アイテム
今回は大人世代必見、ユニクロとGUで今買える夏の即戦力アイテムを3点紹介します。
どれもリーズナブルに手に入れられるうえ、間違いなく使えて印象を格上げできるアイテムばかりです。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは下記の3アイテムです。
・GU：ドライタックアンクルパンツ 2990円
・ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ 590円
・ユニクロ：プレミアムリネンシャツ／ストライプ 3990円
◆▼GU：ドライタックアンクルパンツ 2990円
まず紹介するのは、GUの「ドライタックアンクルパンツ」。2000円台で手に入るとは思えない、コスパ破壊を起こしているとしか言いようがない一本。しかも、大人世代の体型にぴったりの作りに仕上げられています。
デザインはスラックス型のシンプル仕様。センタークリース（折り目）がしっかりと入っているので、大人っぽさと脚長効果を一手に取れる万能型です。素材も2990円とは思えないクオリティで、安っぽさをうまくカバーしています。
◆ファッション初心者は必見
高級感を前面に出すタイプではありませんが、この価格でこの表情なら文句のつけようがない仕上がりです。商品名にある「タック」とはウエスト部分に入るつまみのことで、太もも部分にゆとりを作り、裾に向かって細くなっていくワイドテーパードシルエットを作り出すディテール。
ワイドテーパードの価値は、視線が裾の細い部分に集中することにあります。つまり、脚の細さ・太さといったコンプレックスを一瞬で隠してくれ、誰が穿いても同じ美しいフォルムが出て、脚を細く長く見せる効果が生まれるのです。
ウエストはバックゴムとドローコード仕様。ベルトループもあるため、ベルトの有無に関わらず使える使い勝手の良さもポイント。カラーはブラック一択で、配色的にも非常に着回しやすい一本です。ファッション初心者で「最初の1本」を探しているおじさん世代にオススメです。
◆▼ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ
次に紹介するのは、ユニクロの「ドライカラーリブタンクトップ」。2026年現在、タンクトップは間違いなくトレンドアイテム。
シャツを長袖だけで着るよりも、中にタンクトップを仕込んでボタンを開けて見せたり、裾からチラ見せしたりと、タンクトップは1年を通して使える一軍アイテムになってきています。
デザインはネックがやや深めで、ひとさじの色気を添えてくれる仕様。深すぎると肌着っぽくだらしなく見えてしまい、浅すぎると色気が足りないというタンクトップ選びの難しさを、ちょうどいいラインで万人受けするバランスに落とし込んでいます。
◆590円だけど安っぽく見えない
リブ編みで表面に縦ラインの凹凸が走っている仕様なので、無地のTシャツと重ねても素材の違いがコーデに表情を足してくれます。素材はコットンとポリエステルの混紡素材で、リブの表情が効いているうえ、590円としては安っぽさをまったく感じさせない仕上がり。
さらにドライ機能まで搭載されているため、インナーとして汗をかいても乾きやすく、夏のレイヤード（重ね着）スタイルに最適の一着です。
サイズは普段のトップスより「ワンサイズアップ」が推奨。少し緩めに着た方がネックの開き具合もちょうどよく、さりげなく色気を漂わせてくれます。コーデに取り入れて、他とは違う印象を作りたい大人世代にぴったりです。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロとGUで今買える夏の即戦力アイテム
今回は大人世代必見、ユニクロとGUで今買える夏の即戦力アイテムを3点紹介します。
どれもリーズナブルに手に入れられるうえ、間違いなく使えて印象を格上げできるアイテムばかりです。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
・GU：ドライタックアンクルパンツ 2990円
・ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ 590円
・ユニクロ：プレミアムリネンシャツ／ストライプ 3990円
◆▼GU：ドライタックアンクルパンツ 2990円
まず紹介するのは、GUの「ドライタックアンクルパンツ」。2000円台で手に入るとは思えない、コスパ破壊を起こしているとしか言いようがない一本。しかも、大人世代の体型にぴったりの作りに仕上げられています。
デザインはスラックス型のシンプル仕様。センタークリース（折り目）がしっかりと入っているので、大人っぽさと脚長効果を一手に取れる万能型です。素材も2990円とは思えないクオリティで、安っぽさをうまくカバーしています。
◆ファッション初心者は必見
高級感を前面に出すタイプではありませんが、この価格でこの表情なら文句のつけようがない仕上がりです。商品名にある「タック」とはウエスト部分に入るつまみのことで、太もも部分にゆとりを作り、裾に向かって細くなっていくワイドテーパードシルエットを作り出すディテール。
ワイドテーパードの価値は、視線が裾の細い部分に集中することにあります。つまり、脚の細さ・太さといったコンプレックスを一瞬で隠してくれ、誰が穿いても同じ美しいフォルムが出て、脚を細く長く見せる効果が生まれるのです。
ウエストはバックゴムとドローコード仕様。ベルトループもあるため、ベルトの有無に関わらず使える使い勝手の良さもポイント。カラーはブラック一択で、配色的にも非常に着回しやすい一本です。ファッション初心者で「最初の1本」を探しているおじさん世代にオススメです。
◆▼ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ
次に紹介するのは、ユニクロの「ドライカラーリブタンクトップ」。2026年現在、タンクトップは間違いなくトレンドアイテム。
シャツを長袖だけで着るよりも、中にタンクトップを仕込んでボタンを開けて見せたり、裾からチラ見せしたりと、タンクトップは1年を通して使える一軍アイテムになってきています。
デザインはネックがやや深めで、ひとさじの色気を添えてくれる仕様。深すぎると肌着っぽくだらしなく見えてしまい、浅すぎると色気が足りないというタンクトップ選びの難しさを、ちょうどいいラインで万人受けするバランスに落とし込んでいます。
◆590円だけど安っぽく見えない
リブ編みで表面に縦ラインの凹凸が走っている仕様なので、無地のTシャツと重ねても素材の違いがコーデに表情を足してくれます。素材はコットンとポリエステルの混紡素材で、リブの表情が効いているうえ、590円としては安っぽさをまったく感じさせない仕上がり。
さらにドライ機能まで搭載されているため、インナーとして汗をかいても乾きやすく、夏のレイヤード（重ね着）スタイルに最適の一着です。
サイズは普段のトップスより「ワンサイズアップ」が推奨。少し緩めに着た方がネックの開き具合もちょうどよく、さりげなく色気を漂わせてくれます。コーデに取り入れて、他とは違う印象を作りたい大人世代にぴったりです。