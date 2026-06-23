「包丁で腹を刺した」と110番…“家飲み”でトラブルか　50歳知人男性殺害疑いで63歳男を逮捕…酒に酔いろれつ回らず　千葉・船橋市

千葉・船橋市のマンションで20日夜から21日未明にかけて、50歳の男性が包丁で刺され死亡した。警察は、63歳の男を殺人の疑いで逮捕した。

男は当時酒に酔い、3人で酒を飲む途中でトラブルがあったとみられている。

自宅マンションで知人男性刺した疑い

22日午前8時半過ぎ、千葉・船橋署でカメラがとらえたのは、うつむきながら警察の車両に乗り込む柚木守容疑者（63）だ。

50歳の知人の男性を刺し、殺害した疑いが持たれている。

犯行の推定時間は20日午後11時ごろから21日午前2時ごろ、3時間余りの間。現場は船橋市にある柚木容疑者の自宅マンションだった。

この日、被害男性と女性の3人で“家飲み”をしていたところ、女性から「包丁で腹を刺した。意識はある」と110番通報があった。

酔った状態で脇腹刺したと供述

警察官が駆けつけると、玄関先で倒れている被害男性を発見。

病院に運ばれたが、まもなく死亡が確認された。

当時酒に酔い、ろれつが回っていなかったという柚木容疑者。調べに対し「包丁で脇腹あたりを1回刺した」と供述している。

警察は、3人が酒を飲んでいる途中で何らかのトラブルがあったとみて調べを進めている。

（「イット！」6月22日放送より）