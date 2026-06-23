ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が22日、インスタグラムを更新。メタリックグリーンのビキニ姿でイベント参加を告知するショットを公開した。

投稿では、グリーンのメタリックひもビキニを着用し、体を揺らし、ポーズを決める動画を披露。背後には自身のグラビアポスターが複数飾られており、イベント会場での撮影とみられる。

そして「10／11(日)のコスコン参加することにした」と報告。「誕生日の次の日〜！！」と、自身の誕生日翌日のイベントとなることも明かし、「大阪きてにゃ〜〜」とファンへの来場を呼びかけた。

この投稿に「とってもかわいい」「可愛くてスタイル最高」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。スリーサイズはB98−W62−H90センチ。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。身長164センチ。