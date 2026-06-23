アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、23）が22日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。

「本日6／22（月）『ヤングマガジン30号』発売されました！ 初ソログラビア♡ そして、100Pのデジタル写真集『Summer Vibes』も同時発売です」と報告。「見てみたけど盛りだくさんですごかった〜お気に入りページ見つけたっ」とつづり、プールでのカラフルなバンドゥビキニ水着姿や、風呂の縁に座り谷間があらわになった入浴ショットなどをアップした。

「グラビアデビューさせていただいたヤンマガさんでソロでも初めての体験させていただけたこと、本当に嬉しい！ 皆さんのおかげでとーっても素敵な経験ができました、、ありがとうございます 撮影は泊まりでいろーんな顔いろーんな瞬間撮っていただきました ぜひぜひ感想教えてね」と心境を記し、海の砂浜での紺色ビキニ水着バックショットやベッドの上で透け感のあるトップスを羽織るメガネショットなども添えた。

ファンやフォロワーからも「かわいい子が現れてびっくりしちゃった」「最高 可愛い」「めっちゃセクシー」「いろんなあやちでいっぱい」などのコメントが寄せられている。

鎌田は広島県出身。幼少期からアイドルに憧れ、小5だった13年にレプロアスター入所。17年に劇団「ローファーズハイ!!」で初舞台。19年には高校受験のため退団。22年に開催された「SUPER☆GiRLS超絶オーディション!!!!!!」に参加し、23年1月に第6期メンバーとして加入。25年11月4日発売の「週刊ヤングマガジン」で水着初挑戦で初の巻末グラビア登場。初のデジタル写真集も発売。大学と仕事の両立中。特技はタップダンス、新体操、バレエなど。趣味はサッカー観戦、カフェ巡り、美術館巡り。サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会の日本代表MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）がチュニジア戦で2戦連続ゴールを決めた試合はパブリックビューイングで応援し「鎌田 鎌田」とつづって歓喜。好きな食べ物はアイス、チョコレート、から揚げ。愛称は「あやち」「あやちゃん」。身長163センチ。血液型O。