◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（25）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「8番・捕手」で先発出場。ただ、3回の守備からベンチに退き途中交代した。

ラッシングは2回の第2打席で1死一、二塁から相手先発・マシューズの初球、カットボールを打ち上げ、二飛に倒れた。

その裏はマスクをかぶって2番手・ラウアーの球を受けたが、3回の守備からロビンソンがマスクをかぶり、ラッシングはベンチに下がった。

球団はラッシングの交代理由について「脳しんとうの可能性を除外するため」と発表した。初回、相手1番・ラーナックが先発・クラインの第1球を打った際、ファウルボールがラッシングに直撃。その際に負傷した可能性がある。

ドジャースはこの日、「6番・右翼」でスタメン出場したタッカーも「腰のけいれん」で2回に四球で出塁後、代走を送られ途中交代している。

チームでは正捕手・スミスをはじめ、正左翼手のT・ヘルナンデス、万能選手のE・ヘルナンデスらが負傷者リスト（IL）に入っており、タッカー、ラッシングも離脱となれば、大きな痛手となる。