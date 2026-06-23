◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 フランス３―０イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）

前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位イラク戦が行われ、３―０で２連勝を飾り、決勝トーナメント進出を決めた。

前半１４分にＦＷエムバペがペナルティーエリア外から利き足とは逆となる左でミドルシュートを決めて先制点。前半は１―０で折り返したものの雨が強まり、ハーフタイムから試合は約２時間にわたり中断となった。

影響も心配されたが、エンバペには関係なかった。後半９分、相手ＤＦのＧＫへのバックパスがずれたところをデンベレが奪取。ゴール前に詰めていたエムバペにパスを送ると、落ち着いて２試合連続となる２点目を挙げた。同２１分には、デンベレが右足でＷ杯初ゴールとなる追加点を挙げた。

この試合でデシャン監督は代表Ｗ杯２１試合目の指揮で１６勝目をマーク。シェーン監督（西ドイツ）に並び監督最多勝利を挙げた。２１試合の指揮はスコラリ監督（ブラジル）に並んで歴代３位タイ。トップは２５試合のシェーン監督（西ドイツ）で、２位は２３試合のパレイラ監督（ブラジル）。

フランスは初戦でセネガルを３―１で下し、この日の勝利で勝ち点６に伸ばし突破が確定。第３戦は１位通過をかけてノルウェーと対戦する。