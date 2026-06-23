【「MG 1/100 ガンダムMk-V(連邦カラー)」【2次：2026年12月発送】】 6月23日11時～予約受付 12月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ガンダムMk-V(連邦カラー)」を再販売する。価格は9,900円。6月23日11時より「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付ける。商品は12月に発送予定。

本商品は、「ガンダム・センチネル」に登場するガンダムMk-Vを、ロールアウト時を想定したカラーリングで再現したキット。カラーリングの再現と合わせて、特徴的なビーム・ライフルが新規で付属する。

Mk-Vの特徴ともいえるインコムやミサイル・ポッドなど、各種武装のギミックを忠実に再現し、マスターグレードならではの関節構造により大型MSながらも大胆なポージングが可能となっている。フロントスカートを接続するアームにより可動を妨げず様々なシーンが再現可能で、水転写式デカールが付属する。

【付属武装】

ビーム・ライフル×1

シールド×1

インコム×2

ミサイル・ポッド×2

ビームサーベル（ビーム・カノン）×2

(C) サンライズ