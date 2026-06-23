「上智大学出身と聞いて驚いた男性有名人」ランキング！ 1位「阿部亮平」に次ぐ2位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、上智大学出身と聞いて驚いた男性有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「上智大学出身と聞いて驚いた男性有名人」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは、「ジャニー喜多川の経歴を知らなく、今初めて知った」（40代女性／東京都）、「高卒からの叩き上げというイメージだったので」（30代女性／その他）、「上智大学の教育や研究と関係なさそうな仕事だから」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：阿部亮平（Snow Man）／98票
見事1位に輝いたのは、阿部亮平さんです。阿部亮平さんは1993年11月27日生まれ、千葉県出身のSnow Manのメンバーです。アイドル活動と並行して学業に励み、一般受験で上智大学理工学部へ進学しました。在学中は各学科で3人しか選ばれない「学業優秀賞」を受賞するほどの好成績を収め、その後はジャニーズ初の大学院修了アイドルとなりました。
回答者からは、「活動しながら大学も通っていたのは当時驚いたため」（30代女性／愛知県）、「アイドルとしての華やかな活動のイメージが強い一方で、上智大学出身という高い学歴を持っているからです」（60代女性／愛知県）、「アイドルとしての活躍が目立つので、上智大学卒で大学院まで進んでいたと知ると驚くからです。知性と親しみやすさを両立しています」（30代女性／宮崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：ジャニー喜多川（芸能プロデューサー）／79票2位にランクインしたのは、ジャニー喜多川さんです。1931年にアメリカのロサンゼルスで生まれました。再来日後、アメリカ大使館軍事顧問団に勤務する傍ら、上智大学国際部（現在の国際教養学部）に進学し卒業しています。この大学在学中の1955年にバンドを結成して芸能界へ参入し、1962年のジャニーズ事務所創業へと繋がっていきました。
1位：阿部亮平（Snow Man）／98票
見事1位に輝いたのは、阿部亮平さんです。阿部亮平さんは1993年11月27日生まれ、千葉県出身のSnow Manのメンバーです。アイドル活動と並行して学業に励み、一般受験で上智大学理工学部へ進学しました。在学中は各学科で3人しか選ばれない「学業優秀賞」を受賞するほどの好成績を収め、その後はジャニーズ初の大学院修了アイドルとなりました。
回答者からは、「活動しながら大学も通っていたのは当時驚いたため」（30代女性／愛知県）、「アイドルとしての華やかな活動のイメージが強い一方で、上智大学出身という高い学歴を持っているからです」（60代女性／愛知県）、「アイドルとしての活躍が目立つので、上智大学卒で大学院まで進んでいたと知ると驚くからです。知性と親しみやすさを両立しています」（30代女性／宮崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)