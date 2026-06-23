何も言えねぇ！ハット→鮮烈２発…新記録樹立のメッシに同僚も絶句！マカリステル＆アルバレスが伝えたGOATと共闘の喜び【W杯】
アルゼンチン代表が現地６月22日、北中米ワールドカップのJ組２節で、オーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦。２−０で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。
アルジェリアとの初戦（３−０）で、ハットトリックを達成したリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が再び爆発した。開始９分のPKこそ失敗したものの、38分に正確なダイレクトシュートで先制点を奪うと、90＋５分にも黄金の左足でゴールネットを揺らした。
Ｗ杯通算得点は18に。メッシは元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ氏（16点）を抜き、歴代最多スコアラーとなった。
世界中のファンに加え、チームメイトも絶句のパフォーマンスだ。アレクシス・マカリステル（リバプール）は、FIFAのインタビューで170センチのGOAT（Greatest Of All Time、史上最高の選手）について、次のように語った。
「彼のプレーを言葉で表現するのは不可能だ。確かに彼は小柄だが、彼のプレーを見る度にまるで夢のようだ。今日、それを間近で体験できて、本当に楽しんでいる。先日、父が『スタンドから彼を見るのと、テレビで見るのは別物だ』と言っていた。でも、ピッチの上で彼を見るのは、また全く別次元だ。彼のプレーは、ただただ信じられないほど素晴らしい」
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）も同意見である。とにかく、言葉で表しようがない。
「何と言っていいか分からないよ。本当に素晴らしい。正直、これ以上付け加える言葉はほとんどない。僕らは毎日、長年に渡り、彼の魔法と才能を目の当たりにしてきた。彼は史上最高の選手であり、僕たちはそのプレーを毎回楽しむようにしているだけだ」
６月24日に30代最後の誕生日を迎えるメッシ。まだまだ衰えとは無縁だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもない…Ｗ杯の歴代最多得点記録を塗り替えたメッシの２G！
アルジェリアとの初戦（３−０）で、ハットトリックを達成したリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が再び爆発した。開始９分のPKこそ失敗したものの、38分に正確なダイレクトシュートで先制点を奪うと、90＋５分にも黄金の左足でゴールネットを揺らした。
世界中のファンに加え、チームメイトも絶句のパフォーマンスだ。アレクシス・マカリステル（リバプール）は、FIFAのインタビューで170センチのGOAT（Greatest Of All Time、史上最高の選手）について、次のように語った。
「彼のプレーを言葉で表現するのは不可能だ。確かに彼は小柄だが、彼のプレーを見る度にまるで夢のようだ。今日、それを間近で体験できて、本当に楽しんでいる。先日、父が『スタンドから彼を見るのと、テレビで見るのは別物だ』と言っていた。でも、ピッチの上で彼を見るのは、また全く別次元だ。彼のプレーは、ただただ信じられないほど素晴らしい」
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）も同意見である。とにかく、言葉で表しようがない。
「何と言っていいか分からないよ。本当に素晴らしい。正直、これ以上付け加える言葉はほとんどない。僕らは毎日、長年に渡り、彼の魔法と才能を目の当たりにしてきた。彼は史上最高の選手であり、僕たちはそのプレーを毎回楽しむようにしているだけだ」
６月24日に30代最後の誕生日を迎えるメッシ。まだまだ衰えとは無縁だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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