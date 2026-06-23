◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は投ゴロに打ち取られた。

3回、先頭で迎えた第2打席、相手先発・マシューズに対し、フルカウントからの6球目、低め直球をファウルにすると、そこから4球連続ファウルで粘りを見せた。ただ、10球目、外角直球でボテボテのゴロに打ち取られ、相手右腕が処理。投ゴロに内とたれた。

初回の第1打席は相手先発・マシューズの真ん中付近のチェンジアップを捉え、右翼スタンドに2試合ぶり17号となる先頭打者本塁打。打球速度112・8マイル（約181・5キロ）の“爆速”アーチに敵地が騒然となった。

この一発でメジャー通算300号まで残り3本。先頭打者本塁打は今季6本目で、通算30本目となった。また、ドジャース移籍後は24本目で、球団歴代3位となった。

前日21日（同22日）のオリオールズ戦は現地が「父の日」とあり水色バットで中前打を放ち2打数1安打1四球。大量点差を付けられた7回の第4打席で代打を送られ途中交代した。試合後は炎症を抱える左膝をアイシングする姿も見られた。