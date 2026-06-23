ドル円理論価格　1ドル＝161.34円（前日比+0.39円）

割高ゾーン：161.62より上
現値：161.55
割安ゾーン：161.07より下

過去5営業日の理論価格
2026/06/22　160.95
2026/06/19　160.73
2026/06/18　160.21
2026/06/17　160.38
2026/06/16　160.41

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。