タレントの松本伊代（61）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、61歳誕生日を祝われる家族ショットを披露した。

21日が誕生日だった松本は「昨日はお家で61歳の、いや16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」と書き出すと、家での自身と夫でタレントのヒロミ、長男で俳優の小園凌央、次男の隼輝さんの家族ショットをアップ。

「パパと一緒に買い物へ。昨日は、ヒロミさんの手作りご飯 何を作ってくれるんだろーなーと思いながらヒロミさんのバックショット。キティーちゃんやマイメロちゃんと似合う〜」とつづり、買い物袋を手に道を歩くヒロミの後ろ姿のショットとケーキのショットも投稿した。

「何を作ってくれたかはまた今度 今年はケーキも息子が買ってきてくれて素敵なお誕生日となりました」とし、「皆さんもお祝いコメントなどありがとうございました！」と感謝を伝えた。

松本の投稿に、演歌歌手の石原詢子は「伊代さん、お誕生日おめでとうございます！私の永遠のアイドルです！素敵な1年となります様に！」、女優の高橋ひとみからは「伊代ちゃん！お誕生日おめでとうございます」といった祝福のメッセージが寄せられている。