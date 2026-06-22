「シャネル（CHANEL）」が、新リップグロス「ルージュ ココ イドゥラ グロス」の発売を記念したラジオ番組「CHANEL BEAUTY SHINE RADIO」をJ-WAVEで放送する。アンバサダーの小松菜奈、橋本愛、宮沢氷魚をはじめ、ちゃんみな、小田切ヒロ、Night Tempoをゲストに迎え、6月30日19時から20時45分にオンエアする。

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ルージュ ココ イドゥラ グロスは、唇にのせた瞬間にきらめき感のある立体的な仕上がりを叶えるリップグロス。この輝きをラジオの周波数になぞらえ、ラジオをテーマにしたイベント「CHANEL RADIO SHINE FM」を6月24日から26日まで東京・表参道で開催する。なお、イベントは一般の公開はない。

イベント期間中に、多彩なゲストを迎えたラジオや音声コンテンツを収録。特別なコンテンツとともにシャネルの魅力を届ける。

◾️CHANEL BEAUTY SHINE RADIO

放送日時：2026年6月30日（火）19:00〜20:45

放送局：J-WAVE 81.3 FM RADIO

※オンエアから1週間、radikoで配信予定

※一部コンテンツはJ-WAVE公式Podcastでアーカイブ配信予定