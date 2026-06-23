23日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比13.5％減の918億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.4％減の641億円となっている。



個別では上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> など36銘柄が新高値。グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ <2639> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.21％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.26％安、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> は3.88％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は3.71％安と大幅に下落している。



日経平均株価が75円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金427億4300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均522億8300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が53億9400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億1600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が31億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が25億900万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が14億8500万円の売買代金となっている。



株探ニュース