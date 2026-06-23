Dios、新機軸のワンマンライブ『Mirrored』EX THEATER ROPPONGIにて8/23開催！

たなか（ex. ぼくのりりっくのぼうよみ）、Ichika Nito、ササノマリイの3名による音楽ユニット、Dios。

そのDiosが8月23日（日）、EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ『Dios Live “Mirrored”』を開催することが決定した。

ライブタイトル『Mirrored（ミラード）』は、たなかが考える「人と人とのすれ違いを嘆くのではなく、それでも通じ合いたいと願うことこそがコミュニケーションの本質である」という気づきから生まれた。

見かけや話す言葉は同じはずなのに、決定的に違ってしまう他者との関係性。

鏡に映る姿のように、すぐ目の前にいるのに決して触れられないその隔たりを「棲んでいる惑星が違うからだ」という別のフレームで捉え、他者との距離感や向き合い方を描き出す。

これまでDiosのワンマンライブは、バンドセットでのパフォーマンスが中心だったが、今回の8月ワンマンライブでは、メンバー3人を中心として構成するステージに。

従来の洗練された照明演出に加え、映像演出や舞台セットも導入、音楽と演出がシンクロするこれまでにない没入感をもたらすステージへとパワーアップ、これまでとは違う、“進化したDiosのライブ”となる。

チケットぴあにて、チケット最速先行受付中。

■たなか コメント

”見かけはほとんど変わらない。話す言葉だって同じなはずなのに。どうしてわたしとあなたはこんなにも違う？

鏡に映るあなたに触れられないのはきっと、棲んでいる惑星が違うからだ。

わたしたちは声も出さずに、ぐるぐる廻る衛星を見上げている。

久しぶりにコンセプチュアルなライブをやらせてもらうことになりました。

今回のモチーフは「鏡」。

見た目は同じなのに決して触れられないその隔たりを表現したい！

新たにお力添えいただく演出チームの皆様とともに、これまでのDiosのライブにはなかった作品としての強度を獲得すべく邁進します。

ぜひぜひー。”

■ライブ情報

「Dios Live “Mirrored”」

日程：2026年8月23日（日）

会場：EX THEATER ROPPONGI

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

■Dios プロフィール

前職・ぼくのりりっくのぼうよみ = たなか、イギリスのギター雑誌で読者が選ぶ ”史上最高のギタリスト100選” に日本人で唯一ランクインした・Ichika Nito、ボカロ×ゲームカルチャーとリンクし、人気アニメの主題歌も手がけるトラックメイカー / SSW・ササノマリイの異なるシーンで異彩を放ってきた3人が集結した音楽ユニット。

テレビ東京系ドラマ「財閥復讐」(’25)OP主題歌『芝居の終焉』、および同局ドラマ「レプリカ 元妻の復讐」(’25)EDテーマ『B.U.G.』など、ジャンルレスな中毒性の高いポップスを世に放ち続けている。

ユニット名はたなかの好きな漫画『ジョジョの奇妙な冒険 Part7 スティール・ボール・ラン』の登場人物・Dio と、ギリシャ神話における陶酔や酩酊を司る神・ディオニュソスを掛けて名付けられている。