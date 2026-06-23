Kroi、新曲「All in」がTVアニメ『LIAR GAME』第2クールOP！

Kroiの新曲「All in」が、現在放送中TVアニメ『LIAR GAME』第2クールのオープニングテーマに決定した。

2005年から2015年に『週刊ヤングジャンプ』にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』。人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。

巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師――そのすべてが新作アニメーションとなって描かれている。

また、今回の発表にあわせ、楽曲「All in」の一部を試聴できる第2クールPVが公開された（※「All in」リリース日などの詳細は後日発表）。

なお、Kroiは、2026年8月より全国6都市10公演を巡る『Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”』を開催。

本ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施。

レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えた豪華ラインナップが発表されている。

■Kroi コメント

”元々ライアーゲームが大好きだったので、今回オープニングテーマを担当できることを本当に嬉しく思っております！！

原作も全巻持っていますし、中学生の頃にドラマのDVDボックス特典についていた17ポーカー専用のトランプで遊んでいたくらい、自分にとって思い入れの深い作品です。

今回の楽曲では、ライアーゲームを読んだときに感じた独特の緊張感や不穏さ、一筋縄ではいかない心理戦をどうKroiのサウンドで表現するかを意識しました。美しいメロディラインと全体的に歪みで汚したダークなサウンドで、嘘と真実が何層にも重なるような表現ができたと思っています。

作品の世界観とKroiらしさが交差する楽曲になったと思うので、是非アニメとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです！”

■アニメ情報

TVアニメ『LIAR GAME』

【PV】TVアニメ『LIAR GAME』第2クールPV

【イントロダクション】

突然届けられた1億円と謎の招待状──。

女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。

他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。

そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。

鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。

嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。

人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

【放送】

毎週月曜24時からテレ東系列ほかにて放送中



■ライブ情報

「Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE” 」

【2026年】

8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

8月20日（木）Zepp Nagoya（w / レキシ） 開場18:00/開演19:00

8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

9月4日（金）Zepp Fukuoka（w / iri ） 開場18:00/開演19:00

9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（w / KIRINJI） 開場18:00/開演19:00

9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （w/東京スカパラダイスオーケストラ） 開場17:00/開演18:00

9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

■Kroi プロフィール

R＆B /ファンク/ソウル/ロック/ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド。

2018年2月に結成。2021年6月には1st Album「LENS」でメジャーデビュー。

2026年1月には自身最大キャパとなる、大阪城ホール・国立代々木競技場第一体育館にて初のアリーナツアーを成功に収める。

2026年夏、全国6都市10公演のZeppツアーを開催予定。