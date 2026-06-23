鈴木保奈美、イタリア・ミラノの空港でまさかの体験 職員に呼び止められるも…予想外の理由に「どういうことだよ！」「ええ！」
俳優の鈴木保奈美（59）が22日放送の日本テレビ系バラエティー『世界まる見え！テレビ特捜部』（毎週月曜 後8：00）に出演。海外の空港で経験したまさかの出来事を語った。
【貴重写真】かわいい…！鈴木保奈美の七五三写真
この日は「おっちょこちょいSP」と題して、世界の空港で巻き起こる危険な旅行者と税関職員の戦いに密着したTVRを放送した。鈴木は税関で呼び止められた経験があるか問われると、「私は…税関を出たところだったんですけど」と切り出した。
鈴木はイタリア・ミラノの空港を友人と訪れた際、空港の出口に立っている職員に「ちょっと！」と呼び止められたという。鈴木は「何かあったかな？」と不安に感じ、呼び止められた理由を尋ねると、「今日はどこに泊まるの？」と告白した。
これに所ジョージはすかさず「ナンパされたの？」と驚くと、鈴木は「そう」と回答。所も「どういうことだよ！」とたまげた。スタジオからも「ええ！」といった驚く声が相次いだ。
【貴重写真】かわいい…！鈴木保奈美の七五三写真
この日は「おっちょこちょいSP」と題して、世界の空港で巻き起こる危険な旅行者と税関職員の戦いに密着したTVRを放送した。鈴木は税関で呼び止められた経験があるか問われると、「私は…税関を出たところだったんですけど」と切り出した。
これに所ジョージはすかさず「ナンパされたの？」と驚くと、鈴木は「そう」と回答。所も「どういうことだよ！」とたまげた。スタジオからも「ええ！」といった驚く声が相次いだ。