『ONE PIECE』P.O.P“S.O.C”シリーズに待望の復刻版！第一弾は「サンジ」が登場
メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月26日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R」(19,800円)
『ONE PIECE』の人気キャラクター達を“椅子に腰かける(sit on a chair)”というリラックスした姿で立体化し、話題を呼んだP.O.P“S.O.C”シリーズ。
発売10周年を迎えた本年、一部の彩色をリニューアルした｢Ver.R｣として、待望の復刻版が登場。その第一弾は、アニメやコミックスに留まらず実写ドラマ版でも大活躍で、世界中でその人気と注目度が上昇中の「サンジ」がラインナップされた。
ハイクオリティな造形と彩色で“紳士的かつセクシー”なサンジの魅力を劇中イメージそのままに再現しており、ファンならば絶対に見逃せない逸品となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2026年11月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R」(19,800円)
発売10周年を迎えた本年、一部の彩色をリニューアルした｢Ver.R｣として、待望の復刻版が登場。その第一弾は、アニメやコミックスに留まらず実写ドラマ版でも大活躍で、世界中でその人気と注目度が上昇中の「サンジ」がラインナップされた。
ハイクオリティな造形と彩色で“紳士的かつセクシー”なサンジの魅力を劇中イメージそのままに再現しており、ファンならば絶対に見逃せない逸品となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション