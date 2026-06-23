敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり今季17号先頭打者アーチを放った。ツインズ側の実況席はホームランの後、約13秒間沈黙。「弾丸のようなライナーでした」と唖然としていた。

あっという間にスタンドインした。初回、相手先発マシューズが投じた2球目をかっ飛ばした。打球は右翼席へ。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）の弾丸アーチを突き刺した。

試合開始を告げるプレーボールのコールから、約20秒でスタンドに着弾した。MLB.TVのツインズ側放送席では、実況のコーリー・プロブス氏が「さあ次の一球」とマシューズの投球に注目した直後、「ライトへ一直線の強烈な当たり！ 打球があっという間に消えていきます！」とスタンドインに仰天。「試合開始わずか2球目、オオタニが、まさにオオタニらしいお決まりのバッティングを見せました」と伝えた。

実況席は約13秒間沈黙。解説を務めた球宴3度の左腕グレン・パーキンス氏は「チェンジアップでしたね。カウント1-0から、大谷は完全にこの球を狙い澄ましていました。まったく騙されませんでしたね」と脱帽した。得意の6月に7本目のアーチ。先頭打者ホームランは通算30本目だ。



（THE ANSWER編集部）