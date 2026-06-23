「またですか。と、いうよりも『まだ』ですか……」

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セ球団のスカウトがこう言って表情を曇らせる。

23日に始まる夏の甲子園沖縄県予選。沖縄尚学のMAX150キロ左腕、末吉良丞（3年）が、左ヒジのコンディション不良で7月以降にならないと投げられないという。

2年生だった昨夏の甲子園では3先発を含む6試合すべてに登板し、34イニングを投げて39三振、防御率1.06。エースとして同校を初の夏制覇に導いた。U18W杯にも、唯一の2年生として参加。高校日本代表の準優勝に貢献した。

今春のセンバツでは初戦で散ったものの、ドラフトの目玉であることは依然変わらず。それどころかメジャー球団も虎視眈々と獲得を狙っており、中にはグラウンドでの投球を視察したスカウトもいるほどだ。

冒頭のスカウトは「末吉の左ヒジ痛は今に始まったことじゃありませんが……」と、こう続ける。

「この春から、ずっと故障を抱えている。まだ完治していなかったのか……というのが正直な感想です。センバツでも、やや力を抜いて投げているような印象だった。4月のU18候補の強化合宿では力のあるボールを投げていたので、治ったと思っていましたが……。もし、夏の大会で投げられない、あるいは内容が良くなければ、1位候補から外す球団も出てくる。さらに大会後にU18に選ばれなかったら、さらに指名順位は下がる。メジャーも入団前のケガには敏感なので、そちらの評価も厳しくなる。今夏はムリをせず、治療に専念してもらいたいのが本音です」

大ケガをしてしまっては、取り返しがつかない、というわけだ。

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日刊ゲンダイは比嘉監督を直撃。末吉の「直メジャーはあるのか」を尋ねると、意外な答えが返ってきた。いったい比嘉監督は何を語ったのか。●関連記事 【もっと読む】「末吉の直メジャーは？」比嘉監督にズバリ尋ねると… も要チェックだ。