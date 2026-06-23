若手主体のチーム編成で首位街道を突っ走っている西武。球界では「経験豊富なベテランが少ないので、いつかは失速する」と声があったものの、それを吹き飛ばすように交流戦で初優勝を成し遂げた。

【もっと読む】ワガママエース今井達也の放出こそが“最大の補強”だった説

22日の楽天戦は延長十二回にサヨナラ負けを喫したが、優勝に向けて、いかにして暑い夏を乗り切るかが肝要だ。年齢に関わらず、暑さと疲労で夏場に成績を落とす選手は少なくない。まして、1年間通してプレーした経験に乏しい若手が主力とあれば、なおさらだ。

「そんな時に頼りになるのがベテランです」と、西武OBがこう続ける。

「春先はまだ手探りの時期。首脳陣も若手や経験の少ない選手に出番を多く与え、活躍すればそのままポジションを掴む……というのが、プロ野球の常道です。一方、ベテランは開幕序盤は出番が減っても、二軍戦などを中心に調整を行っている。若手がヘバってきた時こそ、彼らの出番です」

中には最初から夏場以降にピークを持ってくるように調整しているベテランもいるくらいだが、今の西武には球界きっての「夏男」がいる。FAでDeNAから獲得した桑原将志（32）だ。

初めて月間MVPを獲得したのは2017年7月。18年7月にはサイクル安打も達成した。昨季の月間打率は7月.304、8月.293、9月.321と好調だった。

「今季の桑原は4月に左ふくらはぎの肉離れで約1カ月戦線離脱した。幸か不幸か、ここまで出ずっぱりというわけではなく、体力の消耗も心配ない。桑原はハッスルプレーがウリ。これまで西武にいなかったタイプの選手で、若手にも好影響を与えている。ただでさえ、夏場のベルーナドームは高気温、高湿度。他球団にとっても難所の本拠地で、失速どころか貯金の上積みを狙いたいところです」とは、前出OBだ。

◇ ◇ ◇

ところで、西武の快進撃について球団周辺からは「昨オフに行った今井達也の放出こそが最大の補強だった」という声が聞こえてくる。いったいなぜか。今井はチームにとってどのような存在だったのか。●関連記事 【もっと読む】ワガママエース今井達也の放出こそが“最大の補強”だった説 では、それらについて詳しく報じている。