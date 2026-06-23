巨人の選手が大苦戦している。22日に発表されたオールスターのファン投票中間発表。中継ぎ投手部門で大勢が37万6320票を獲得して1位となったが、他の部門は軒並み苦戦している。首位を争う阪神は一塁の大山悠輔、二塁の中野拓夢、三塁の佐藤輝明、外野の森下翔太の4人が1位。ヤクルトも先発の山野太一、抑えのキハダ、捕手の古賀優大、遊撃の長岡秀樹の4人が1位で、外野3位の増田珠も含めて5人が選出される可能性がある。

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チームが低迷しているならともかく、今季は6月21日時点で35勝30敗2分け。首位阪神と1ゲーム差の2位につけている。交流戦も10勝6敗2分けとセ球団で唯一、勝ち越しを決めた。主催試合の1試合平均の観客動員も今季は3万9469人で、セでは阪神に次いで2位。昨季平均の3万9761人とほぼ同水準を維持している。球団人気が著しく低下しているわけではないにもかかわらず、票に結びつかないのだ。

主砲の岡本和真が今季からブルージェイズに移籍した影響は大きいうえ、人気、知名度の高い坂本勇人は打率.145、丸佳浩は同.167、吉川尚輝も同.215と苦戦。投手では3年連続2ケタ勝利の山崎伊織が右肩のコンディション不良で離脱。これが得票数の低下を招いているといえるが、理由はそれだけではない。

球団周辺ではかねて、「ユニホームの背ネームがないことが、選手の認知度を下げているのではないか」との声があった。特に今の巨人は、投手では竹丸和幸、井上温大ら、野手では浦田俊輔、泉口友汰、岸田行倫といった、今季を含めたここ1〜2年で一軍に定着、あるいは存在感を増してきた選手が少なくないだけに、なおさらだ。

実際、巨人OBの元木大介氏も今年2月、自身のYouTubeチャンネルでこの背ネームについて、「正直、今はあってほしい」「若い選手の名前がわかんない」などと指摘した。巨人が背ネームをなくしたのは2023年から。球団は当時、背番号のみのデザインについて、「個人に傾倒せずチーム全員で勝利へ突き進む決意」と説明していた。

「坂本や丸、大勢のような全国区の選手なら背ネームなしでも通用するでしょう。今春のWBCでも、巨人所属選手に限れば選出は大勢のみ。今の全国区の選手は非常に少なく、ファンに『名前を覚えてもらう段階の選手』が多い。これは『ライト層』のファンに対しては不親切でしょう。今や、橋上監督代行の名前すら知らない人もいると聞きますから。球宴投票で苦戦するのも、ある意味では必然です」（放送関係者）

ひと昔前までなら考えられないことだ。巨人の選手といえば、野球ファンでなくても名前くらいは知っていた。今年のオールスターは、巨人の本拠地・東京ドームで第1戦が行われる。監督選抜などで選ばれる選手はいるにせよ、ファン投票選出が大勢だけとなれば、いかにも寂しい。選手の認知度アップのため、まずは背ネーム復活から始めるのも手かもしれない。

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ところで、橋上監督代行はどのような人物なのか。ギャオス内藤氏は「普段はニコニコして優しいが、監督としては選手の実力をシビアに見ている」と話す。坂本勇人に対しても、配慮こそすれど、起用法で遠慮は一切ないようだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】巨人橋上監督代行が見せたシビアな顔 「坂本勇人を使ったら…」 では、それらについて詳しく報じている。