【吉井理人の野球術 season3】#最終回

【前回を読む】紙切れ一枚でクビに…怒りに任せて野球用具すべてを詰め込んだバッグごと、ゴミ箱にぶん投げて球場を後にした

「これから勝っていくために必要なことを、ひとつひとつやっていこうと思っていますけど、まずは勝つぞという強い気持ち。そこをもう一度、みなに再確認してもらい、取り組んでいって欲しいと考えています」

去る17日、楽天の監督就任会見で、報道陣に何から着手したいと思うかと聞かれて、こう答えた。

野球はチームスポーツだが、基本的には個人プレーの積み重ねだ。好き勝手、自由にやって構わないけれども、その個人プレーがチームの役に立っているかどうかを考えながらやって欲しいと思う。いかにチームの勝利に貢献できるか。個人個人は自由でもチーム全体として勝利という同じ方向を向くことが大切だ。

例えば、パワーヒッターでない選手が、追い込まれても本塁打を狙うようなスイングをしているようでは、思考がチームの勝利に向いているとは思えない。当たれば長打になるかもしれないが、その確率は極めて低いからだ。

走塁にしても重要なのは盗塁をすることだけではない。隙あらば次の塁を狙うという意識は徹底しているか。ヒットを打てば、だれもがオーバーランするが、惰性で何となくやっていないか。相手野手が少しでもファンブルしようものなら、すかさず次の塁を陥れるつもりでオーバーランしていなければ意味がない。

選手の意識の問題に限らない。我々、首脳陣に求められる選手のハンドリングにしてもしかりだ。勝っているときも、負けているときも、同じような投手ばかり起用していないか。どの試合も勝ちたいという気持ちは分かるとはいえ、ビハインドの展開でも、勝ちパターンの投手をつぎ込んでいれば最後までもたないし、酷使は故障につながる可能性もある。シーズンは143試合の長丁場だ。後先考えずに、頼りになる投手にばかり投げさせることは、結果として勝利の方向を向いていないことになる。

打ったり投げたりの技術はすぐに向上するものではない。だが、選手や我々首脳陣の意識は少しずつでも変わる可能性がある。「まずは勝つぞという強い気持ちを、みなに再確認してもらいたい」と言ったのも、それが戦ううえで最も重要な部分だからだ。本気で勝ちたいと思えば、チームが勝つために自分はどうすべきか、これまで以上に真剣に考えるようになる。

今回、楽天の監督を引き受けるにあたって、三木谷オーナーとはかなり長い時間、話をさせていただいた。「中長期的にさまざまな改革をしないと、継続的な強い球団はつくれない」と言うオーナーは、本気で球団を強化しようとしていると感じた。いまはチャンスでもある。

基礎体力の強化、選手主導のミーティング……やりたいことは山積しているものの、選手や首脳陣の意識を少しずつ変えていくためにも、とりあえずイーグルスは何ができて、何ができていないかを把握し、石井GM、スタッフ、選手たちとコミュニケーションを取りながら、少しずつ前に進んでいきたいと考えている。可能性を持った選手が多いと思うので、先が楽しみでもある。 （おわり）

（吉井理人／千葉ロッテマリーンズ前監督）