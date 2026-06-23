ヨルダン

日本時間23日正午、初出場のヨルダンと、3大会ぶりにW杯へ帰ってきたアルジェリアが激突する。40年越しで大舞台への扉を開いた新鋭と、14年大会の16強再現を狙う「砂漠のキツネ」。両国の特徴をざっくり紹介する。

同じ“開催国”でも現地の反応は全然違う 米国・カナダと対照的にメキシコは全国民が沸き立っている

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予選参加から40年、ついに扉が開いた。

86年メキシコ大会の時に初めてアジア予選に参加。11回目の挑戦でようやく大舞台の切符を手にした。とはいえ、アジアカップでは決勝トーナメント常連国。24年のカタール大会では初めて決勝に進出して注目を集めた。

アジアカップ準優勝という躍進を遂げたヨルダンだが、立役者だったフセイン・アモータ監督が電撃辞任し、チームは一時、混乱に陥った。

後任は同じくモロッコ出身のセラミ監督。アジア3次予選からタクトを振り、昨年12月のアラブカップではエジプト、サウジアラビアを下して決勝に進んだ。

キーマンとなるのはFWアルタマリ。高速ドリブルが武器で、「ヨルダンのメッシ」と呼ばれる。欧州5大リーグと契約した最初のヨルダン選手。堅守速攻が持ち味のヨルダンサッカーの中核を担っている。同組の格上チームを脅かすダークホースとなるか。

・前回大会 アジア予選敗退

・予選成績 アジア3次予選B組2位 8勝3敗5分

アルジェリア

「フェネック（砂漠のキツネ）」が3大会ぶりにW杯のピッチへ帰ってきた。

14年のブラジル大会で過去最高の16強に輝いた。この時、指揮を執ったのは、のちに日本代表を率いたハリルホジッチ監督。決勝トーナメント進出の快挙に国はお祭り騒ぎとなり、優勝したかのような祝賀パレードが行われた。

あれから12年。現在のチームを牽引するのはペトコビッチ監督。かつてスイス代表の指揮官を務め、チームを2度W杯に導いた実績を持つ。

エースはチームの象徴となっているマフレズ。ブラジル大会のメンバーで、35歳になった現在も華麗な足さばきと卓越したテクニックは健在。豊富な経験も大きな武器のひとつになっている。

とはいえ、マフレズ頼みで切り抜けられるほどW杯は甘くない。予選で10得点を挙げた26歳のアムラを筆頭に、「アルジェリアの神童」と呼ばれたマザなど、若手も着々と成長。今大会の目標は決勝トーナメント進出、そして世代交代だ。

・過去最高 16強

・前回大会 アフリカ予選敗退

・予選成績 アフリカ予選G組1位 8勝1敗1分