とちぎテレビ

栃木県内のタクシー運賃が２２日から１割ほどの値上げになりました。およそ２年半ぶりの値上げで、燃料高騰やドライバー確保への対応を目的としています。

タクシーの新しい運賃は初乗りが従来の１キロ５００円から０．９キロ５００円となって実質１割の値上げ、加算運賃は２４６メートル１００円から２２１メートル１００円になります。

栃木県タクシー協会は「初乗り運賃０．９キロ５００円」というステッカーや新しい運賃表を協会加盟の事業社に配布して運賃改定に備えました。

２２日は県タクシー協会の会員や関東運輸局栃木運輸支局の職員など１４人がＪＲ宇都宮駅西口のタクシー乗り場で利用者に案内を配って運賃の改定を説明しました。

今回の運賃改定の背景には燃料やエンジンオイルなどの価格高騰への対応と人手不足が続く中でドライバーの労働環境を改善し人材を確保する狙いがあります。

栃木県タクシー協会によりますと県内のドライバーの数は、ピーク時の２２５９人から１６９９人まで減りましたが前回、２０２３年１２月の運賃改定の効果で５４人増加したということです。