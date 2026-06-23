「どういう表情なんw」女性アイドル、サッカー日本代表ユニフォーム姿に「また新メンバー入った？」ツッコミ殺到
アイドルグループ・JamsCollectionの公式X（旧Twitter）は6月21日、投稿を更新。サッカー日本代表のユニフォームを着た、メンバーの集合ショットを公開しました。
【写真】JamsCollectionの日本代表ユニフォーム姿
引用リポストでは、メンバーの水瀬さららさんが「さららの顔なにwwwwww #水瀬さららを救いたい」と自身にツッコミ。ほかにもファンからは「サッカーサークルのマネージャーにしか見えない」「保科さん真顔で選手のようだ」「可愛いの日本代表コチラです」「また新メンバー入った？」「鬼可愛い」「どういう表情なんww」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】JamsCollectionの日本代表ユニフォーム姿
「可愛いの日本代表コチラです」同アカウントは「サッカー日本代表勝利 今日はジャムズも日本代表ユニフォーム」とつづり、1枚の写真を投稿。青いサッカー日本代表のユニフォームを着たメンバーたちが、2列に並んだショットです。皆で肩を組み、拳を握ったり、りりしい表情を見せたりしています。
「実はマネージャーだった」同日、水瀬さんは「実はマネージャーだった」とつづり、ユニフォーム姿のソロショットを公開。ファンからは「え！そうなの！こんな可愛いマネージャーいたの羨ましい」「さららみたいなマネージャーがいて欲しかったです」などのコメントが寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)