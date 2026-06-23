タレントのマツコ・デラックスが２２日、日本テレビ系「月曜から夜ふかし」で、イチオシのサッカー日本代表選手を明かした。

オープニングトークでマツコは「今からワールドカップしか興味ないから」と断言。「今回、行こうと思ってたの。マジで。でも入院したじゃん？２カ月も穴開けて、戻ってきて２カ月休みますって、そんな甘くないから諦めたの」というと、観客からは「へー」の声が上がった。

マツコのサッカー愛は止まらず「凄いのよ。今の日本代表」「中村敬斗がイケメンぐらいしか知らないだろ」などと言い放ち「一番好きなの、誰か分かる？」「ヒント。最近復帰しました」と村上信五に聞いた。

村上は「冨安？」というとマツコは「違います。でもディフェンダーです」。すると客席から「谷口彰悟」の声がかかり、マツコの目がキラリと光った。

「かっこいいよな。めっちゃイケメンよ」と前のめり。「イケメン率凄いのよ、サッカー。バレーも人気出てるじゃん？なんで誰もサッカーを…」というと「海外にいるから普段追っかけできないもんね」と、サッカー日本代表のほとんどが海外にいるため、情報が少ないのでは？と分析。「イケメンだけ残すか、Ｊリーグに」と訴えていた。