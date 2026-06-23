◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目初戦で２試合ぶりの１７号先頭打者アーチを放った。一方、ツインズも１回裏の攻撃で２番・バクストンに豪快な一発。リーグトップタイとなる２５号の同点ソロを左中間に放り込んだ。

ドジャースは先発予定だったラウアーではなく、救援右腕クラインを“オープナー”として起用。だが、２番バクストンには甘く入った直球を完璧に捉えられた。さらに２死一、二塁のピンチを招いたが、何とか追加点は許さなかった。

大谷は、０―０の初回先頭。１ボールからの２球目、初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さなかった。打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で先制ソロを右翼席に運んだ。大谷の先頭打者弾は今季６本目で、通算３０本の大台に到達。メジャー通算３００号まで残り３本といよいよ目前に迫ってきた。