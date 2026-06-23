シャッフルアイランドSeason７がSNAPPER＆GROUPERとコラボ
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７月７日（火）夜９時よりオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season７』を放送開始。このたび、同番組がダイニングバー「SNAPPER＆GROUPER」とのコラボレーション企画を実施することが決定した。
『シャッフルアイランド』は、２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、シーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。スタジオMCは、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
今回のコラボレーションでは、７月７日（火）〜８月31日（月）までの期間限定で、ダイニングバー「SNAPPER＆GROUPER」にて『シャッフルアイランド Season７』の世界観をイメージしたコラボレーションメニューを展開。「シャッフル・ロミロミサーモン」や「アイランド・ホタテグラタン」など番組の世界観を表現したオリジナルメニューが楽しめる。また、コラボレーションメニューを１品注文ごとにオリジナルステッカーをプレゼント。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）夜９時よりABEMAにて無料放送開始。
『シャッフルアイランド』は、２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、シーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。スタジオMCは、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）夜９時よりABEMAにて無料放送開始。