1日2回はNG？「マウスウォッシュの使いすぎ」で痩せにくい体に。殺菌に頼らない“正しいケア”は
朝起きてすぐやお出かけ前に、1日何度も「マウスウォッシュ（洗口液）」を使っていませんか？ お口の中がスッキリして気持ちいいですし、エチケットとしても欠かせないですよね。しかし、その良かれと思っている習慣が「血管や腸の老化」に影響を与えているかもしれません。
もちろん、歯科医院で治療目的としてマウスウォッシュを処方・指示されている場合は、先生の指導に従うことが大切です。ここでお伝えしたいのは、自己判断での「過剰な常用」が招く意外なリスクについてです。
今回は、マウスウォッシュの意外な副作用と、正しいお口のケア方法について解説します。科学的根拠をもとに「腸内細菌への悪影響」に関してもお伝えするので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね！
◆マウスウォッシュで健康な体が遠ざかる?!
マウスウォッシュでお口をスッキリさせるのは良いことのように思えますが、実は「殺菌」のしすぎには注意が必要です。
というのも、口の中には私たちの健康に欠かせない「良い働きをする細菌」もすんでいるから。特に注目したいのが「硝酸塩還元菌」という細菌です！ 漢字ばかり並びますが、ぜひなんとなくでも良いので覚えておいてください。
この細菌は、たとえるならお口の中の平和を守り、私たちの体に良い成分も届けてくれるパトロール隊のような存在。しかしマウスウォッシュを使いすぎることで、この大切な細菌まで一緒に退治してしまうのです……。
◆血管と腸を守る「一酸化窒素（NO）」とは？
では、具体的にその硝酸塩還元菌（口の中の細菌）が何をしてくれているのか？ それが「一酸化窒素（NO）」と呼ばれる物質の生成です。
一酸化窒素は、血管を広げて血流を良くしたり、血糖値を整えたり、炎症を抑えたりする、まさに健康とダイエットにおいて重要な物質。ネットやテレビでも見聞きしたことがあるかもしれません。
お口にいる硝酸塩還元菌が、食べ物のとある成分を分解して、この一酸化窒素の元となる亜硝酸塩を作ってくれています。
そして、それが唾液と一緒に飲み込まれることで、全身を巡って血管や腸などの組織にまで届き、一酸化窒素として働いてくれるのです！
◆洗口液の使いすぎによる具体的な悪影響
ここでマウスウォッシュの話に戻りましょう。実は2025年に発表された研究において、1日に2回以上市販のマウスウォッシュを使うと、この一酸化窒素の元となる物質（亜硝酸塩）が有意な減少との関連が報告されています(*)。※本研究は横断研究（関連性の調査）であり、因果関係を証明するものではありません。
血流を良くしたり炎症を抑えたりする成分が減ってしまうと、代謝が低下したり、血管の機能が落ちて高血圧や糖尿病といった病気のリスクが高まる可能性があるのです。
まさに、良かれと思っていた習慣が、痩せにくい体や老化の原因になっているかもしれません。
筆者は、以前まで1日2回以上マウスウォッシュを使っていました。毎回の歯磨き後に使っていた時期は、1日3回使用していた時もあります……。でも今では使用を控えています。
◆お口の殺菌が「腸内細菌」にも悪影響を与える理由
さらに見逃せないのが、腸内細菌への影響です。よく考えてみると当たり前のことなのですが、口と腸は一本の管（道）で繋がっていますよね。この関係を、口腔-腸連関（oral-gut axis）と呼んだりもします。
抗菌作用のあるマウスウォッシュで口の中の良い細菌を根こそぎ退治してしまうと、この口腔-腸連関が乱れ、腸へ送られるはずだった一酸化窒素などの「良い成分」が十分に届かなくなってしまうのです。
さらに、一酸化窒素は炎症を抑える働きがあるため、これが減ることで血管の炎症やダメージを防ぐバリア機能まで弱まってしまいます。
もちろん、歯科医院で治療目的としてマウスウォッシュを処方・指示されている場合は、先生の指導に従うことが大切です。ここでお伝えしたいのは、自己判断での「過剰な常用」が招く意外なリスクについてです。
◆マウスウォッシュで健康な体が遠ざかる?!
マウスウォッシュでお口をスッキリさせるのは良いことのように思えますが、実は「殺菌」のしすぎには注意が必要です。
というのも、口の中には私たちの健康に欠かせない「良い働きをする細菌」もすんでいるから。特に注目したいのが「硝酸塩還元菌」という細菌です！ 漢字ばかり並びますが、ぜひなんとなくでも良いので覚えておいてください。
この細菌は、たとえるならお口の中の平和を守り、私たちの体に良い成分も届けてくれるパトロール隊のような存在。しかしマウスウォッシュを使いすぎることで、この大切な細菌まで一緒に退治してしまうのです……。
◆血管と腸を守る「一酸化窒素（NO）」とは？
では、具体的にその硝酸塩還元菌（口の中の細菌）が何をしてくれているのか？ それが「一酸化窒素（NO）」と呼ばれる物質の生成です。
一酸化窒素は、血管を広げて血流を良くしたり、血糖値を整えたり、炎症を抑えたりする、まさに健康とダイエットにおいて重要な物質。ネットやテレビでも見聞きしたことがあるかもしれません。
お口にいる硝酸塩還元菌が、食べ物のとある成分を分解して、この一酸化窒素の元となる亜硝酸塩を作ってくれています。
そして、それが唾液と一緒に飲み込まれることで、全身を巡って血管や腸などの組織にまで届き、一酸化窒素として働いてくれるのです！
◆洗口液の使いすぎによる具体的な悪影響
ここでマウスウォッシュの話に戻りましょう。実は2025年に発表された研究において、1日に2回以上市販のマウスウォッシュを使うと、この一酸化窒素の元となる物質（亜硝酸塩）が有意な減少との関連が報告されています(*)。※本研究は横断研究（関連性の調査）であり、因果関係を証明するものではありません。
血流を良くしたり炎症を抑えたりする成分が減ってしまうと、代謝が低下したり、血管の機能が落ちて高血圧や糖尿病といった病気のリスクが高まる可能性があるのです。
まさに、良かれと思っていた習慣が、痩せにくい体や老化の原因になっているかもしれません。
筆者は、以前まで1日2回以上マウスウォッシュを使っていました。毎回の歯磨き後に使っていた時期は、1日3回使用していた時もあります……。でも今では使用を控えています。
◆お口の殺菌が「腸内細菌」にも悪影響を与える理由
さらに見逃せないのが、腸内細菌への影響です。よく考えてみると当たり前のことなのですが、口と腸は一本の管（道）で繋がっていますよね。この関係を、口腔-腸連関（oral-gut axis）と呼んだりもします。
抗菌作用のあるマウスウォッシュで口の中の良い細菌を根こそぎ退治してしまうと、この口腔-腸連関が乱れ、腸へ送られるはずだった一酸化窒素などの「良い成分」が十分に届かなくなってしまうのです。
さらに、一酸化窒素は炎症を抑える働きがあるため、これが減ることで血管の炎症やダメージを防ぐバリア機能まで弱まってしまいます。