ノンワイヤーブラの新提案！術後の毎日に寄り添う「ふんわり術後ブラ」が登場

女性の心と身体に寄り添うインナーブランド「Angellir（アンジェリール）」から、乳がん手術後の生活をサポートする『ふんわり術後ブラ』と『ふんわり術後ブラ用ベルト＋調整パッド』が登場しました。聖路加国際病院乳腺外科との共同研究をもとに約1年かけて開発されたアイテムは、術後の快適さと安定感、そして日常に溶け込むデザイン性を両立。毎日を前向きに過ごしたい女性に寄り添う新しい選択肢として注目を集めています。

術後の悩みに寄り添う開発ストーリー

乳がん手術後は、バストの揺れによる痛みや違和感、傷口への負担など、日常生活の中でさまざまな悩みが生じることがあります。

また、術後下着は前開き仕様が主流である一方、「ホールド力が足りない」「見た目が気になる」といった声も少なくありませんでした。

そこでAngellirは、下着開発で培ったノウハウと聖路加国際病院乳腺外科の知見を活かし、約1年にわたり4度の試作を重ねて商品化。

術後の女性が安心して着用できるだけでなく、毎日身につけたくなるデザインにもこだわりました。

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ふんわり術後ブラのこだわり機能

価格：4,950円（税込）

『ふんわり術後ブラ』は、ノンワイヤーでありながら安定したサポート力を実現したブラジャーです。

幅広ストラップと一体化したリフトパネル構造により、バストを下から支えながら肩やアンダーへの負担を軽減。さらにフルカップ仕様で術後のバストをやさしく包み込みます。

また、前側に配置したダブルフロントホックを採用しているため、腕を上げたり背中に手を回したりすることが難しい時期でも着脱しやすい仕様です。

ホックは内側3段階、外側4段階で調整でき、自分に合ったホールド感に調節できます。

カップ裏には綿100％のジャージー生地を使用し、敏感な肌への負担にも配慮。さらに落ち着いたココアブラウンカラーと華やかなレースデザインで、毎日のインナー選びを楽しめる一枚に仕上げられています。

カラー：ココアブラウン(サイズ：S／M／L／LL)

ベルト＆調整パッドでさらに快適に

価格：2,750円（税込）

別売りの『ふんわり術後ブラ用ベルト＋調整パッド』は、ブラと組み合わせることでより安定した着用感をサポートします。

総レース仕様のベルトは肌あたりがやさしく、長さを3段階で調整可能。ブラ背面のベルト通しに装着することで、インプラントの上流れや日常の揺れを軽減します。

さらに大小2種類の調整パッドを付属。左右差や切除部分に合わせて位置を固定できるため、自分に合った自然なシルエットを目指せます。

※「ふんわり術後ブラ」と「ふんわり術後ブラ用ベルト＋調整パッド」による、乳がん患者の方の術後ケアに配慮した複合設計について特許出願中です。

サイズ：S・M用／L・LL用（全2サイズ）

毎日を前向きに支える新しい選択肢

術後の下着は、身体を支えるだけでなく気持ちにも寄り添う大切な存在です。

『ふんわり術後ブラ』と『ふんわり術後ブラ用ベルト＋調整パッド』は、快適な着け心地と安定感、そして女性らしいデザインを兼ね備えたアイテム。

日々の生活を少しでも心地よく、自分らしく過ごしたい方におすすめです。術後ケアの新たな選択肢として、ぜひチェックしてみてください♡