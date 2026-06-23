◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本ースウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

日本代表（FIFAランク18位）は、25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同38位）と対戦する。スウェーデンのグレアム・ポッター監督（51）が日本を警戒した。

20日（同21日）のチュニジア戦で4―0の完勝を収めた日本代表。対してスウェーデン代表は同日のオランダ戦で1―5と完敗を喫した。

日本の森保一監督（57）は最大のヤマ場となる決勝トーナメント（T）1回戦に向け、メンバーの大幅入れ替えを視野に入れている。

真価が試される一戦となる。F組1位突破の懸かるスウェーデン戦。日本は引き分け以上で2位以内が確定する。同時刻開始の裏カード、チュニジア―オランダの結果次第だが、負ければ3位に転落する公算が大きい。それでもここまで順当に勝ち点4を獲得しており3大会連続の1次L突破は有力だ。他組次第で試合を待たずに決勝T進出が決まる可能性もあり、森保監督は32カ国による決勝Tを見据えて主力の温存を検討している。

22日（同23日）の会見では、スウェーデンの日刊紙「スポルトブラデット」から「これほど変化した日本でスカウト活動を行うのは難しい？」という質問が飛んだ。

ポッター監督は「日本代表は、誰が出場してもチームとして同じことをする。集団としての変化はほとんどない。パフォーマンスレベルも常に同じだ。その大きな理由の一つは、8年間同じ代表キャプテンが務めていることにある。決して単調なチームではない」と警戒した。