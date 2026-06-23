「資産1.2億円突破…でも、足りない」53歳会社員、我慢を重ねて“夢の億り人”になったのに…いつまでたっても「FIREできない」ワケ

老後資金に不安を抱える人が多いなか、「もう一生お金に困ることはない」と言えるほど潤沢な資産を築いた人もいます。長年働き、投資にも成功し、当初掲げていた目標額を大きく上回った――本来なら、いつ仕事を辞めてもいいはず。それなのに、会社を辞められないのはなぜなのか……。見ていきましょう。

資産1.2億円でも「自由」になれない…53歳会社員が陥ったジレンマ

都内の企業で管理職を務める古川さん（仮名・53歳）は、独身で実直にキャリアを築いてきたベテラン会社員。年収は1,000万円を超え、生活を切り詰めながら愚直に資産運用を続けてきました。

その甲斐あって、総資産はついに1億2,000万円を突破。誰もが羨む「億り人」の仲間入りを果たしました。

お金を貯めてきた目標は、今の辛い仕事から解放され、本当の自由を手に入れること。国内外の行きたい場所をのんびり旅したり、新しい分野の勉強に没頭したり……。

しかし、資産がこれだけ貯まってもなお、どうしても退職届を出すことができないのだといいます。

実は古川さん、かつては資産5,000万円で「サイドFIRE（セミリタイア）」を目指していました。40代前半でその金額を達成したものの、「あと2,000万円あればもっと安心できる」と退職を先送り。その後も相場の上昇で資産は増え続け、気づけば1億2,000万円を超えていました。

しかし、資産が倍以上になった今も、不安は消えていません。

「いまの資産の大部分は株や投資信託です。数字上は1億円を超えていても、リーマンショック級の暴落が来れば数千万円単位で減るかもしれない。物価も上がっていますし、90歳、100歳まで生きることを考えたら、本当に足りるのか分からないんです」

さらに、古川さんにはもう一つの迷いがありました。

「もし退職して、『やっぱり働きたい』と思っても、再就職はかなり難しいと思うんです。会社を辞めるのはいつでもできますが、戻ることはできない。年を取るごとに保守的になってしまった。今となっては、『40代前半で思い切って辞めてみるべきだった。失敗してもやり直せたのに』……そう思ってしまいます」

お金を貯めすぎる日本人…「使い切れない」という現実

古川さんのような、日本人の堅実すぎるともいえるマネーマインドは、統計データにも顕著に表れています。

総務省が実施した「2019年全国家計構造調査」によると、世帯主の年齢別にみた家計の金融資産残高の平均は、30代で約520万円、40代で約911万円、50代では約1,400万円を超え、60代で約1,896万円と最も多くなっています。その後は70代で1,734万円、80歳以上で1,619万円と緩やかに減少していきます。

このデータが示す通り、資産のピークは60代ですが、70代・80代になっても劇的には減少していません。つまり、高齢になっても資産を使い切らず、お金を残したまま生涯を終える傾向が強いのです。

次世代への遺産相続など、明確な目的があるならそれも選択肢の一つでしょう。しかし現実には、「老後は気力も体力も衰え、お金を使う道がなくなった」「元気なうちにもっと人生を楽しんでおけばよかった」というケースも少なくないでしょう。

現在の仕事を続けることが、必ずしも悪というわけではありません。しかし、古川さんのように、心身を削ってまで働き続け、十分な資金があるにもかかわらず「まだ足りない」という呪縛から抜け出せないなら考えものです。

資産形成はゴールではなく、自分の理想の生き方を実現するための手段に過ぎません。安心を追い求めて時間を浪費してしまう前に、「一歩を踏み出す勇気」こそが、必要なのかもしれません。