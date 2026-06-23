２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）ら、帝都医大病院の看護婦に初の給料が支払われた。

りん、直美（上坂樹理）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）に待望の看護婦としての初給料が支払われる。４人は裏庭に集まり、一斉に給与袋を開封。お札を数えると全部で１０円。りんから「米国では３０円」などの情報を聞いていた４人はちょっぴり落胆する。

これに多江は「出世して看護婦の待遇を改善する」と宣言。他の３人は喜ぶ。

給与に期待していたのは、りんの母・美津（水野美紀）も一緒。少し豪勢に料理を用意するも、りんから１０円であることを知らされ「思ったより少なくて」と言われると、美津は「胸を張りなさい。この戦、緒戦は当方優勢なり。最後に勝ち戦にすれば良いのです」と励ます。

明治時代は１円が約３万円とも言われ、りんたちの給与は３０万円程度と思われるが、思い出されるのは前の朝ドラ「ばけばけ」でのトキの女中給金。ヘブン先生から支払われていた給金はなんと２０円。花田旅館の女中・ウメの月給は９０銭。小学校教師となったサワの月給は４円などとドラマの中で紹介されている。

「風、薫る」と「ばけばけ」はほぼ同時代を描いていることから、「１０円」の価値を覚えているネットも多く「前回のばけばけから考えると給料１０円なのは高額な給料なのかな、病床婦よりはもらってる？」「おトキの女中としての給金が２０円なのは破格だった」「東京の女の看護師の給金が１０円ということは、松江の女中の給金が２０円ってやっぱとんでもない破格だったんだなあ」などの声が上がっていた。