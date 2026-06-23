◇インターリーグ ツインズ―ドジャース（2026年6月22日 ミネアポリス）

ツインズのバイロン・バクストン外野手（32）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦でア・リーグトップに並ぶ25号本塁打を放った。

大谷の17号ソロで先制点を失った直後、リーグを代表する長距離砲が強烈なお返しを見舞った。オープナーのドジャース・クラインが投じた98.4マイル（約158.3キロ）直球を強振。打球は高い弧を描き、左中間スタンドへと着弾した。打球速度106.8マイル（約171.8キロ）、飛距離394フィート（約120.1メートル）、角度35度の完璧な一発だった。

アルバレス（アストロズ）に並び、ア・リーグトップとなる25号本塁打。ツインズ一筋のフランチャイズプレーヤーの豪快な同点弾に本拠には大歓声が渦巻いた。

ドジャースのロバーツ監督は試合前、上位打線に「強打の右打者が並んでいる」と話し、先発予定だった左腕ラウアーでなく、救援右腕のクラインを「オープナー」として先発に起用。ラウアーを2回からマウンドに上げる作戦を明かした。ただ、いきなり右打者の2番・バクストンに同点アーチを浴び、奇策は不発に終わった。