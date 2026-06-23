あなたの家の間取りは大丈夫？門と玄関が一直線の家は金運ダウンしてしまう理由とは？【人生が変わる！住んでイイ家ヤバい家】

門と玄関が一直線の家は金運ダウン…

門を開けて正面に玄関がある、玄関を開けて正面を見ると、窓が見える間取りは「漏財宅」。お金があってもすぐなくなる、人が入ってきてもすぐ出て行ってしまう…。幸運が居つかない家です。

一戸建ての場合は、門と玄関を直線で結ばず少しずらして設計を。マンションの場合はレースカーテンやブラインドで窓をカバーしたり、パーテーションで区切ったり、背が高めの観葉植物を置くのもいいでしょう。

家の中心に水場があるとパワー減！

家の中心は「太極」といい、家の心臓部！ 最もパワーが集まる場所ですから、ここには「何も置かない、何もない」が必須です。

間取り図を見て、家の中心を定め、そこに階段、キッチン、トイレ、お風呂、ベッドの枕の位置などがないか確認しましょう。

人が出入りする廊下やドアなどがあっても問題はありません。クローゼットや棚がある場合は、キレイに整頓して、パワーを妨げないようにしましょう。

【出典】『人生が変わる! 住んでイイ家ヤバい家』著：愛新覚羅ゆうはん／ 監修：大島てる