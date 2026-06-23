◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 フランス―イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）

前回大会準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位のイラクが対戦。フランスが１―０とリードして前半を折り返したものの、ハーフタイム中に雷雨の影響で試合は一時中断となった。中断時間は約２時間に及び、ようやく後半が開始された。

試合は前半１４分にフランスのＦＷエムバペが先制ゴール。前半終盤から雨脚が強まり、ピッチは悪コンディションとなった。ボールが止まる場面も目立ち、プレーにも影響が出ていた。

試合を中継するＤＡＺＮで解説を務める元日本代表ＦＷの大久保嘉人氏は、２時間近い中断について選手目線で言及。「やりたくないでしょうね。雨が強いので、もう一度体を温め直して、冷えてから再び上げ直さないといけない。メンタル的にもかなり大変」と、再開時の難しさを指摘した。

再開前にウォームアップをするために選手が再び入場した際には、ピッチには水たまりができて走ると水がはねる状態だったが、スタッフが用具を使って手作業でピッチ外に排水する姿も見られた。雨も弱まり、再開された際にはピッチコンディションもある程度まで回復していた。