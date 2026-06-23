共産党の小池晃書記局長は22日の記者会見で、高市早苗総理の中傷動画疑惑に関する秘書の対応について質問が出た。

【映像】総理「寝ている秘書に何度も電話して」発言の瞬間（実際の様子）

この日の国会で高市早苗総理が「秘書の陳述書を出す」と答弁したことについて話しが及ぶ中、記者が「陳述書より本人が話すほうが公正だが、なぜ予算委員長は秘書の参考人招致をしないのか」と質問。

小池氏は「私も疑問です。高市さんが忙しくて夜中まで起きていて、ほとんど眠れない、電話かけて確認しているとか言ってるが、だったら本人に国会に出てきてもらえばいいじゃないか。国会で我々が直接聞きますよ。高市さんが電話で確認するの大変なら。それもやらないのは国会としての役割の放棄と言われても仕方ないのでは」と指摘した。

さらに記者が「秘書に電話をかけたら、寝ていたとしても、それを受けたらすぐに対処するはずだ。総理の政治生命にかかわる話だから、迅速に、正確にやらないといけない。それが生半可な感じがするが、そんなもんですか？共産党の場合は？」と質問。

小池氏が「あまり国会で質問で追及されるという（経験がない）、我々与党ではないので」と笑いながら話すと、記者が「議員から何か言われたら、重要な案件だったらすぐに対処する。秘書じゃなくても会社員でもそれをやると思う。そのあたりホワイトすぎるのでは」とさらに質問。

小池氏は「だから本当にこういう経過なのか、言い訳に過ぎないんじゃないかとそんな印象を受けます。これだけ言われていて、秘書の関わりが週刊誌だけじゃなくて国会審議でも取り上げられるくらい秘書の対応が問題になっているときに、そんなにのんびりしてませんよね、ふつうは。どういう事態だったかきちんと急いで政治家本人に説明すると当然なるはずが、なかなか電話が通じなかったとか、お休みしてましたとか、言い訳としてもお粗末すぎるという印象です」と答えた。（ABEMA NEWS）