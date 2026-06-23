「セサミストリートマーケット」で見つけた“夏本番に持っていると便利すぎる”アイテムBEST3
おしゃれな「セサミストリート」のグッズがそろう「セサミストリートマーケット」で、これからの季節に欠かせないアイテムをリサーチ！ルックスも機能もばっちりな“夏本番に持っていると便利すぎる”アイテムをピックアップしたので、ぜひ参考にしてほしい。
【写真】夏本番に持っていたい「セサミストリートマーケット」のアイテムを見る
■BEST1：「PROTECT U」コラボの折りたたみ日傘
イチオシは「【SESAME STREET MARKET×PROTECT U】晴雨兼用折り畳み日傘」(4620円)。猛暑時代の熱中対策ブランド「PROTECT U(プロテクト ユー)」とのコラボアイテムで、UVカット率100%、遮光率100%、遮熱率52%以上という高スペックなアイテムだ。
体力を消耗させる強い日差しを避け、日焼けも防ぐ優れもの。重さ約200グラムと軽量で持ち運びも苦にならず、撥水コーティングが施されているから雨の日にも活躍する。
何より、落ち着いたオリーブカラーとセサミストリートの仲間たちの線画アートがおしゃれすぎ！洗練されたデザインで、年齢や性別はもちろんシーンも選ばず活用できそう。
■BEST2：フォトプリントがおしゃれな保冷バッグ
内側がアルミ蒸着の「保冷バッグ」(各2860円)は、「セサミストリート」の住人たちがモノトーンのフォトプリントで表現された大人っぽいデザイン。バートとアーニーがプリントされたホワイト、エルモとクッキーモンスターがプリントされたキャメルの2種類あり、どちらも裏面には「セサミストリートマーケット」のロゴが入っている。
機能面も充実。500ミリリットルのペットボトルが立てたまま収まるサイズ感で、お弁当やちょっとしたお買い物にぴったり。ファスナーで口が閉じられ、バッグ内の温度を保ってくれる。
■BEST3：ファミリーや仲良しの3人組でおそろいにしたいマグボトル
ヴィンテージライクな線画タッチのキャラクターアートとレトロポップな配色が目を引く「【VINTAGE SKETCH】ボトル」(各3630円)は、コンパクトに見えて容量400ミリリットルのちょうどいいサイズ。
レッドはエルモ、パープルはゾーイ、ネイビーはグローバーと、色によってキャラクターが異なる。3種類あるからきょうだいや家族が自分専用を見分けやすく、友だちとおそろいで持っても楽しい！
以上のアイテムは「セサミストリートマーケット」の店舗およびオンラインストアにて取り扱い中。センスよく、元気よく夏を迎えたい人はぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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■BEST1：「PROTECT U」コラボの折りたたみ日傘
イチオシは「【SESAME STREET MARKET×PROTECT U】晴雨兼用折り畳み日傘」(4620円)。猛暑時代の熱中対策ブランド「PROTECT U(プロテクト ユー)」とのコラボアイテムで、UVカット率100%、遮光率100%、遮熱率52%以上という高スペックなアイテムだ。
体力を消耗させる強い日差しを避け、日焼けも防ぐ優れもの。重さ約200グラムと軽量で持ち運びも苦にならず、撥水コーティングが施されているから雨の日にも活躍する。
何より、落ち着いたオリーブカラーとセサミストリートの仲間たちの線画アートがおしゃれすぎ！洗練されたデザインで、年齢や性別はもちろんシーンも選ばず活用できそう。
■BEST2：フォトプリントがおしゃれな保冷バッグ
内側がアルミ蒸着の「保冷バッグ」(各2860円)は、「セサミストリート」の住人たちがモノトーンのフォトプリントで表現された大人っぽいデザイン。バートとアーニーがプリントされたホワイト、エルモとクッキーモンスターがプリントされたキャメルの2種類あり、どちらも裏面には「セサミストリートマーケット」のロゴが入っている。
機能面も充実。500ミリリットルのペットボトルが立てたまま収まるサイズ感で、お弁当やちょっとしたお買い物にぴったり。ファスナーで口が閉じられ、バッグ内の温度を保ってくれる。
■BEST3：ファミリーや仲良しの3人組でおそろいにしたいマグボトル
ヴィンテージライクな線画タッチのキャラクターアートとレトロポップな配色が目を引く「【VINTAGE SKETCH】ボトル」(各3630円)は、コンパクトに見えて容量400ミリリットルのちょうどいいサイズ。
レッドはエルモ、パープルはゾーイ、ネイビーはグローバーと、色によってキャラクターが異なる。3種類あるからきょうだいや家族が自分専用を見分けやすく、友だちとおそろいで持っても楽しい！
以上のアイテムは「セサミストリートマーケット」の店舗およびオンラインストアにて取り扱い中。センスよく、元気よく夏を迎えたい人はぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop