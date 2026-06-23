普段は数時間で走り抜ける東海道新幹線が、この日だけは一晩かけて関西を目指します。

JR東海は6月22日、東海道新幹線で夜に首都圏を出発し、翌朝に関西圏へ到着する特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を、8月8日に初めて運行すると発表しました。

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■ 夜の新幹線で一晩過ごす特別な旅

東京駅を22時に出発し、品川駅、新横浜駅を経由。途中、岐阜羽島駅で深夜から早朝まで停車し、翌朝6時44分に京都駅、6時59分に新大阪駅へ到着します。

普段は日中の移動で利用することが多い東海道新幹線で、夜をまたいで過ごす少し珍しい列車旅となります。

岐阜羽島駅での停車は、深夜0時頃から翌朝6時頃まで。停車中は到着後と発車前にそれぞれ約30分間ドアが開き、係員の案内のもと、改札内の自動販売機や喫煙所のみ利用できます。改札の外へ出ることはできません。

また、岐阜羽島駅の売店や車内販売は営業しないため、飲み物などは乗車前に準備しておくのがよさそうです。グリーン車向けのモバイルオーダーサービスも利用できず、おしぼりの提供もありません。

室内灯は常時点灯し、駅では保守作業が行われる時間帯のため、作業音や振動が車内に届く場合もあるとのことです。

■ 旅行商品は7月3日から販売予定

販売は7月3日14時から、JR東海ツアーズの申込サイトで開始予定です。

利用は専用旅行商品を購入した人限定。旅行代金は東京発・新大阪着の普通車指定席利用で、大人1人あたり1万5000円（税込）を予定しています。

普通車のほか、グリーン車や子ども向け商品の販売も予定されています。

■ 列車名は「朝の光」をイメージ

今回の列車は、夏の旅行やレジャーシーズンにあわせて企画されたもの。首都圏発の始発列車より早く関西圏に到着できるため、朝から観光やレジャーの時間をたっぷり使えるのが特徴です。

列車名の「ルミエール」は、フランス語で「光」を意味する言葉に由来します。朝から旅先での時間を楽しめる今回の列車を、「朝の光」や「新しい一日の始まり」のイメージで表現したといいます。

新幹線に乗って、眠って、目が覚めたら関西へ。夜行列車のようなワクワク感を、東海道新幹線で味わえる今回の特別列車。夏休みの旅を少し特別なものにしてくれそうです。

＜参考・引用＞

JR東海「東海道新幹線で「当日出発・翌朝到着」の特別列車『東海道ルミエールエクスプレス』を運行します！」（6月22日発表）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062301.html