銀行強盗に遭遇した女子高生が取った予想外の行動！「抵抗しなかったらマジョリティじゃん!!」に爆笑【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ヒットしているものを見ると、思わず興味が湧いてしまうのが人の常。逆に「人気だから嫌い」「流行りに乗ってるっぽくて嫌」とマジョリティを毛嫌いし、マイノリティを愛する人々もいる。今回はそんな「逆張り」に命を懸ける女子高生を主人公にした「逆張りギャグ」の漫画を紹介したい。この漫画を描いたウエダマサヒロさん(@marchin0415) は、本作「マイノリティガール」で秋田書店の第9回「NEXT CHAMPION」奨励賞を受賞。先日も、SNSで公開した筋肉マンガ「除霊ビルダー」がバズって話題になるなど、いま注目の新人作家だ。
銀行強盗に銃を向けられながら、なぜか恍惚とした表情を浮かべる女子高生。そんな強烈なワンシーンが登場するのが、ウエダマサヒロさんによる本作「マイノリティガール」だ。
主人公の尚雛葉(なおひな・ヨウ)は、何があってもマイノリティを選びたい高校2年生。雨の日には双眼鏡とカウンターを使って傘をさす人とささない人の数を調べるなど、そのこだわりは筋金入り。ときには行き過ぎた行動でトラブルを招くことも…。そんな葉はある日、友人のともえと訪れた銀行で強盗事件に遭遇する。しかし葉は恐怖を感じるどころか、「こーゆー場面に遭遇するのって、本当にごくごく少数派なんじゃ」と歓喜。「抵抗せず大人しくしていたらマジョリティじゃん!!」と考え、思いもよらない行動に出る。
本作について、ウエダさんは「マイノリティガールって、ほぼ実体験なんです」と明かす。小雨の日に周囲に合わせて傘をさしてしまった経験から、「もし、全部の出来事に対して『逆張りをするような奴』がいたらおもしろいんじゃないか」と思いついたという。さらに、「それもかわいい女の子がやっていたら、そのギャップでさらにおもしろくなるのでは？という感じで着想しました」と教えてくれた。
自身が「マイノリティ」だと感じた経験については、スマートフォンの文字入力でローマ字入力を使っていることを挙げ、周囲の友人が皆フリック入力ばかりだったことを知り、「俺って少数派なんだ…」と思ったそう。
読者からは「テンポがよくておもしろい」「最後の一コマで爆笑した」などの声が寄せられた本作。この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：ウエダマサヒロさん(@marchin0415)
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