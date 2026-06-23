BE:FIRST、Jonas Blueプロデュースの切ないラブソング「Missing」6/29先行配信！

7月1日(水)、5th Anniversary Project第2弾シングル「Missing」の発売が決定している、BE:FIRST。

先月開催した自身初のスタジアムライブでは2日間で約10万人の動員を記録、また、今月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演にて、ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」を披露し、大きな話題を呼んだ。

そのBE:FIRSTの記念すべき10枚目シングルのタイトル曲「Missing」が、6月29日(月)先行配信されることが決定、Pre-Add / Pre-Saveが開始された。

「Missing」は、 DJ/Producer Jonas Blueをプロデューサーに迎えたDance popナンバー。

切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る、切ないラブソングに仕上がっている。

また「Missing」は、Music Videoも公開予定で、Teaser映像が公開された。

【映像】BE:FIRST / Missing -Teaser-

なお、シングル「Missing」には、「Missing」のほか、「Why, Why」と「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」が収録される。

■リリース情報

BE:FIRST

10th Single「Missing」

2026年7月1日(水)発売

レーベル : B-ME



☆10th Singleより先行配信

BE:FIRST

「Missing」

Written by Eyelar Mirzazadeh, Guy James Robin, Ed Drewett, Samuel Romans,

SKY-HI

Produced by Jonas Blue, SKY-HI

2026年6月29日(月)先行配信

■BE:FIRST プロフィール

SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人組ダンス＆ボーカルグループ。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして各々個性を持った華やかさが魅力。

「BE:FIRST」と名付けられた彼らは、プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出す。

2025年には4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初の国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」にてアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たした。

2026年5月には「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」初の単独スタジアムライブを開催。