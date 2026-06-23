茅島みずき、初の作詞に挑戦、新曲「小さな足跡」6/24リリース！

女優・モデルの茅島みずきが6月24日（水）、3rd Digital Single「小さな足跡」を配信リリースする。

茅島みずきは、2025年に主演を務めたドラマ「霧尾ファンクラブ」（中京テレビ／日本テレビ系）の主題歌「ローファー。」でアーティストデビュー。

2作目の「distortion」で、主演ドラマ『エリカ』（FOD）の主題歌を務め、独創的な振付ダンスも披露し、話題となった。

3作目となる本作「小さな足跡」では、初めて自身で作詞を担当。

12歳からアミューズに所属、オーディションを受けるために長崎から上京しては、落ち続けた学生時代。挫けそうになりながらも、夢や目標に向かって歩み続けてきた茅島自身の想いを書き下ろした。

なお、配信リリースに先駆けて、6月23日（火）21時よりYouTubeチャンネルにて、茅島みずきと同じく九州から上京しながら夢を追いかけている一色香澄が出演するリリックビデオをプレミア公開。

【LV】「小さな足跡」茅島みずき リリックビデオ

さらに、同日21時30分からは、茅島みずき公式Instagramにてインスタライブが実施される。

■茅島みずき コメント

”今回この曲を制作するにあたって、作詞やってみない？とマネージャーさんにお話を頂いて、今の自分が書けることってなんだろう…って考えた時に一番最初に浮かんだのは、夢や目標に向かって頑張っている人に少しでも寄り添える言葉で紡いで、共感できる曲にしたいと思いました。

私も女優という夢に向かって高校生で地元長崎を離れ東京に出てきました。

そこから今まで心が折れそうになることや、夢を諦めそうになることが沢山ありました。

そんな中で私が1番支えられたのは「大丈夫だよ」と言われることでもなく、「頑張りなさい」と言われることでもなく、ただ寄り添ってくれる人達や音楽に救われてきました。

心が沈んでいる時に思い切り背中を叩くのではなく、ただ聴いてくれた人の心に寄り添ってくれる、そんな曲になったらいいなと思いました。

何かに向かって頑張っている人達の支えになりますように。”

■リリース情報

茅島みずき

Digital Single「小さな足跡」

2026年6月24日（水）Digital Release

Amuse.inc



■茅島みずき プロフィール

2004年7月6日生まれ、長崎県出身。2017年にアミューズのオーディションでグランプリを受賞。

ドラマ「おかえりモネ」（21／NHK）、「ここは今から倫理です。」（21／NHK）など数多くの作品に出演。主演作は「エリカ」（25／FOD）、「霧尾ファンクラブ」（25／中京テレビ）など。

2025年は「【推しの子】」（25／Amazom Prime）、「スキャンダルイブ」（25／ABEMAオリジナル）などに出演、

2026年4月、5月には主演舞台「春琴抄」が新国立劇場 小劇場にて上演された。

「資生堂」「CHANEL」など、多数のCM・広告にも出演。