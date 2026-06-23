『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』ポケモンスケールワールドにシンオウ地方の「パルキア」が登場
バンダイは、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』より「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 パルキア」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 パルキア」(14,300円)
“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ「ポケモンスケールワールド」。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
今回は、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』の舞台であるシンオウ地方から、空間をゆがめる能力を持つシンオウ地方のでんせつのポケモン「パルキア」が登場。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2026年11月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 パルキア」(14,300円)
“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ「ポケモンスケールワールド」。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.