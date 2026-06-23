『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』ポケモンスケールワールドにシンオウ地方の「ディアルガ」が登場
バンダイは、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』より「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 ディアルガ」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 ディアルガ」(14,300円)
“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ「ポケモンスケールワールド」。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
今回は、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』の舞台であるシンオウ地方から、時間を操る能力を持つシンオウ地方のでんせつのポケモン「ディアルガ」が登場。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2026年10月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 ディアルガ」(14,300円)
“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ「ポケモンスケールワールド」。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.