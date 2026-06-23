『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』ポケモンスケールワールドにシンオウ地方の「ディアルガ」が登場

『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』ポケモンスケールワールドにシンオウ地方の「ディアルガ」が登場