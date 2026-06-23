一生懸命遊んでいるのは飼い主さんだけで…？おもちゃに対する興味がゼロすぎる猫のシュールな光景は98万7千回を超えて表示され、3万4千件のいいねが寄せられました。

【動画：猫の『お気に入りのおもちゃ』で遊ぼうとしたら…『まさかの反応』】

頭だけ動く省エネモード

X（旧Twitter）アカウント『@428mg2』に投稿されたのは、おもちゃで遊びたい飼い主さんと、まったく遊ぶ気のない猫ちゃんの様子です。この日飼い主さんは、床にちょこんと座っていた猫ちゃんの前でシャカシャカ付きのおもちゃを左右に揺らしてみせたのだそうです。

一応は目でおもちゃを追って頭だけを左右に動かす猫ちゃんですが、体を動かす気は全然ないようで、定位置から一歩も動かなかったといいます。飼い主さんが右から左へ、左から右へとおもちゃを往復させても、猫ちゃんは視線だけでなんとなく追い続けていたのだとか。

気まぐれこそ猫の魅力

やがて猫ちゃんはふと顔を上げ、眠そうな目で飼い主さんをじっと見つめたかと思うと、興味なさそうに視線を外して横を向いてしまったとのこと。まるで「今日はそういう気分じゃないんだよね」と言っているかのような塩対応だったといいます。

実はこのおもちゃ、前日までは大のお気に入りで、猫ちゃんは夢中になって遊んでいたのだそう。それだけに飼い主さんは「俺もうお前がわかんねぇよ」と苦笑いしたのだとか。猫ならではの気まぐれさが全開の、思わずクスッと笑ってしまうワンシーンでした。

Xアカウント『@428mg2』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「『なあ飼い主…いつまでこんなこと続けるんだよ…』みたいな顔してる」「呆れた顔がたまらなくかわいいw」「めんどくさそうな目つきがジワるw」「完全に遊ぶ気ないね！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@428mg2」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。