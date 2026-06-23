朝一番に、飼い主さんから愛猫さんへ話しかけてみると…？猫さんの可愛さ満点のお返事が、6.2万いいねを集める反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で188万回再生を記録しており、「めっちゃ甘えてる声だ」「ワオーン♡可愛すぎるw」「俺もこんな相棒がほしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝起きて猫に話しかけてみたら→返事をしてくれて…ほっこりするやり取り】

朝一番に話しかけてみたら…

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの男の子「じゅん」ちゃんと飼い主さんによる、微笑ましすぎる朝のやりとりを収めた動画です。

とある日の朝、ちょこんと座ってそっぽを向くじゅんちゃんに話しかけてみたという飼い主さん。挨拶以外で朝一番に愛猫さんとする話といえば、やはり“ごはん”のことでしょう。

まるで会話を交わすように

話しかけるとじゅんちゃんはすぐに顔をこちらに向けて、愛らしい声を返してくれたそう。「食べる？」の言葉にもすかさずお返事をしてくれたそうで、意味をきちんと理解し、飼い主さんと会話をしているようにも見えます。

それにしても優しい声で話しかける飼い主さんと、甘えたような声でお返事をするじゅんちゃん。ふたりのやりとりからはお互いへの愛情が伝わってくるようで、思わず頬が緩んでしまいます。ただ気になるのはじゅんちゃんのこのお返事、「ニャーン」ではないようで…。

可愛すぎるお返事

3度目に声を上げた時。ついにじゅんちゃんの口から、はっきりと「ワォーン」という犬のような鳴き声が！じゅんちゃんの育ての親は先住犬のひとり「はっちゃん」だそうなので、まさに『子は親に似る』ですね。

そして、体をカキカキしたりお喋りしながら近づいてきたじゅんちゃんは、「ごはん食べる？」の再度の質問に、カキカキしつつお返事。まるで「たべるぅ～」と言っているような可愛らしいものだったそうです。良い1日のスタートを切れそうな、じゅんちゃんとの癒されお喋りタイムなのでした。

投稿には「可愛い～！！！最後「食べる～」って言ってるね」「ちゃんとお返事してお利口さん」「完全に会話が成立してますね」「本当に犬みたいになってるwww」「掻きながらお返事かわいいw」「も～♡いつ見ても天使♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』では、じゅんちゃんたちと飼い主さんの日常の様子が投稿されています。仲良し4兄弟の可愛い姿や面白い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。