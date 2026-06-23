「クスリをあげる」13歳女児を誘い出してホテルに連れ込んだ44歳の男が公判で口にした“孤独”

〈せき止め錠がほしいです〉と連絡してきた少女を

〈（クスリを飲んだら）無敵になれる。いっしょに無敵になりたいね〉

当時13歳の女児と性交に及んだ44歳の男は、被害女児を誘いだす際にこのようなメッセージを送っていた。

「’26年３月15日、埼玉県警本庄署は未成年者誘拐の疑いで東京都豊島区の個人投資家・志村健吾被告（44）を逮捕しました。志村被告はSNSで知り合ったAさん（当時13歳）に『せき止め錠を持っている。来るならあげるよ』とメッセージを送って誘い出し、自身が運転する車に乗せてホテルに連れ去り、誘拐した疑いが持たれていました。志村被告は容疑を認めたということです。

そして３月25日には、本庄市内のホテルでAさんが16歳未満と知りながら性交したとして、不同意性交等の疑いで再逮捕されています。志村被告は『記憶にありません』と容疑を否認したそうです」（全国紙社会部記者）

未成年者誘拐と不同意性交等の２つの罪に問われている志村被告の判決公判が６月23日に開かれる予定だ。そこで、これまでの公判を振り返りたい。

検察官が読み上げた起訴状や冒頭陳述などによると、〈クスリを飲んで気持ちいい〉などと、せき止め錠に関する投稿をしていた志村被告のSNSに、Aさんが連絡してきたことで２人は知り合ったそうだ。

志村被告は冒頭のような言葉や、〈来るならプレゼントします。（クスリを飲んで）フラフラしながら歩いて、町の散歩とか最高だ〉などと、メッセージを送って誘い出した。そして親権者の許可なく、自身が運転する車でホテルに連れ込み、性交に及んだという。志村被告は「そのとおりです」と罪を認めていた。

志村被告は、せき止め錠に関するアカウントを作成した理由をこのように説明していた。

「寂しかったんだと思います」

「投稿を始めたのは事件の１ヵ月くらい前からです。僕は睡眠障害があって、なかなか寝られないことからせき止め錠を飲んでいました。睡眠目的もありますが、酔っ払ったような状態になってフラフラするのが気持ちよくて、そういうことを投稿していました」

そして〈せき止め錠が欲しいです〉と連絡してきたAさんと会い、ホテルに連れ込み性交に及んだのだが、ホテルに入ってからは記憶があいまいなのだと、こう主張していた。

「ホテルに入って、せき止め薬を１シート10錠ほど飲んで、さらに睡眠薬やお酒も飲みました。ちょっと効きすぎたなと思ったことは覚えています。その後は記憶が断片的になっています。性交した記憶はないのですが、やってないと言い張れないところがあります」

そして、「よくない行為ではありますが、せき止め錠を渡すだけでよかったのではないか」という検察官の質問に志村被告は、「話し合って、いっしょにクスリを飲むことになりました」と答え、「そのまま、流れで性交することになったと思う」と述べた。

さらに検察官が「いっしょに飲むことの何がいいんですか」と質問すると、「僕は、寂しかったんだと思います。誰かと会えればなっていうのが、あったのかもしれません」と答えたのだった。

事件が発覚したのは、スマホの位置情報を確認したAさんの母親が「友達と会うと言っていたが、位置情報の移動スピードが速く、車に乗っているようだ」と警察に通報したことからだった。

「チャイムが鳴ったのでルームサービスかと思ってドアを開けたら、警察がいました」（志村被告）

駆け付けた警察官によって、Aさんはホテルで保護された。そのとき、志村被告は即座に持ち込んだ性玩具を隠したのだという。

公判では、被害者参加弁護士によって、Aさんの母親の意見陳述書が読み上げられた。

「拘禁刑５年」の求刑

Aさんは小学生の時、人間関係から学校に行けなくなったという。そして精神的に不安定な状態が続くなか、せき止め錠を大量に服用し、リストカットをして自殺を図った。それ以降、心療内科に通ってカウンセリングを受け、精神安定剤を服用するようになったとのことだった。

そして志村被告に対する怒りが、このようにつづられていた。

〈被告人はいずれ元の生活に戻ることができるかもしれませんが、娘にとっては被害に遭ったという事実は消えません。元々精神的に弱い部分があった娘が、これから日常生活を取り戻せるまでにどれほどの時間がかかるのか分かりません。被告人にはできる限り重い罰を受けて、自分のしたことと真剣に向き合うことを望みます〉

論告弁論で検察官は「巧妙かつ卑劣で悪質な犯行」と指摘。「薬剤の使用を若年者にもちかけ、その興味に乗じた犯行は言語道断の極めて悪質な犯行です」などと述べ、「拘禁刑５年」を求刑した。

一方、弁護人は「未成年者誘拐事件も不同意性交等事件も暴行や脅迫を伴うものではないため、同種事案の中では、比較的悪質性の低い部類に属する」「オーバードーズなど、薬の目的外使用をやめることを誓約している」などと主張し、「今回に限り、執行猶予を付した判決を下すべきです」と述べた。

また、示談は成立していないものの、高額な被害弁償がなされていることも酌量減軽が適用されるべき理由の１つに挙げていた。

しかし、Aさんの母親は「私は被告人から被害弁償金を受け取りましたが、被告人を許すことはできず、重い処罰を望む気持ちに変わりはありません」と意見陳述書のなかで述べている。

「寂しかった」と何度も口にしていた志村被告。公判のなかでは触れられなかったが、SNSでせき止め錠に関する投稿を続けていたのは、オーバードーズの仲間を探すためだったのかもしれない。

23日、司法はどのような判決を言い渡すのだろうか。

取材・文：中平良