日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが２３日までに自身のインスタグラムを更新した。

「今年もＺＥＲＯファミリーで麻央さんのお墓参りへ」とかつて同局系ニュース番組で共演し、２０１７年６月２２日に亡くなったフリーアナウンサーの小林麻央さんの墓参りへ行ったことを報告。ハッシュタグで「＃ｚｅｒｏファミリー」「＃カメラマンは櫻井翔さん」と添え、キャスターを務めていた村尾信尚氏、同局の鈴江奈々アナと墓地で撮影したショットをアップした。

また過去に麻央さんと撮影したショットもあげ「仕事や環境、年齢も変わる中で、この日だけはみんなが自然と同じ場所に集まり、麻央さんのことを思います」「あれから間もなく９年。麻央さんが残してくれた優しさや強さは、今も多くの人の中で生き続けています」とつづった。そして最後に「また来年も、この場所で」と記した。

この投稿には「皆さんのお顔がとても穏やかで、麻央さんのお人柄が伝わります」「カメラマンさんもご一緒出来て良かったです」「翔くんも参加できて良かった」「みなさんの優しい顔に胸が温かくなりました」「すてきなファミリー」「小林さんの笑顔が、忘れられません！」「真央さんきっと喜んでいますね」などの声が寄せられている。

麻央さんは２００６年１０月から１０年３月まで日本テレビの「ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ」のサブキャスターを務めていた。私生活では２０１０年３月に歌舞伎俳優・市川團十郎（当時・市川海老蔵）と結婚。１１年７月に長女・麗禾さん、１３年３月に長男・勸玄さんんが誕生した。１６年６月に乳癌であることを夫・團十郎が公表。１７年６月２２日に自宅で死去した。