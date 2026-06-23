「ともに闘った仲間」がなぜ…交通事故遺族・小沢樹里さんが直面した、品性を疑う虚偽中傷と送検の全貌
犯罪被害者としての活動をしていくなかで、最も悲しいことはなにか。それは、「同じ苦しみを味わった人たちから中傷されることではないか」と熊谷9人死傷事故の被害者遺族・小沢樹里さんは俯く。彼女の道程を聞いたインタビュー前編に引き続き、発言の真意を尋ねた。
◆「生意気だ」と意見されたことも
――率直に伺いますが、メディア露出が多いと叩かれることも多いですか。
小沢樹里：そうした側面はあります。当団体の松永拓也などは、SNS上で誹謗中傷をされたことが何度かニュースにも取り上げられていますよね。松永の場合はかなり顕著だとは思いますが、多かれ少なかれ、被害者遺族が心ない言葉に傷ついてきた歴史はあるのではないでしょうか。
――悲しいことです。
小沢樹里：私の話でいえば、犯罪被害者として活動をし始めたころ、わりと異端の存在だったこともあり、お叱りを受けることが多かった記憶があります。
――といいますと？
小沢樹里：犯罪被害者の先達には、「行政や捜査機関と馴れ合うのはご法度」という空気を纏う人たちもいました。それには理由があります。そもそも、行政や捜査機関の対応が万全とは言えないから、傷ついた犯罪被害者たちが自分たちで立ち上がらなければならなかった歴史があります。多くの犯罪被害者の方々が声をあげたからこそ、一部においては法改正を成し遂げることができたのです。こうした諸先輩がたの活動には心から感謝し、また敬意を持っています。
一方で、私が犯罪被害者になってしまった時点では、犯罪被害者等基本法（2004年）がすでに成立しており、もちろんそれだけですべてを網羅できているわけではないものの、犯罪被害者が置かれた状況を社会が少しずつ理解してくれるフェーズに入っていました。
そうしたなかで、私が必ずしも行政や捜査機関と対立的な態度を取らないことを批判する声が耳に届くこともありました。たとえば、私が遺族として記者会見をした際には、「生意気だ」という声もありました。
◆「相手に感謝をする」ことを忘れない
――同じ犯罪被害者から浴びせられる言葉は、辛辣ですね。
小沢樹里：非常に悲しい思いをしました。同じ立場なのにわかり合えないと、余計に辛さが大きくなりますね。そうした悩みは、多くの犯罪被害者が抱えているところだと思います。一方で、私が活動をしていくうえで大切にしたのは、行政であっても捜査機関であっても、「相手に感謝をする」ということです。捜査をして、進捗を教えていただくことにまず感謝をする。それが彼らの仕事だとしても、リスペクトを傾けることは大切だと思います。どのようにして人間同士として向き合ってもらえるかを考えていました。
◆「事実無根の投稿」が送検されるまで
――先ほどのお話は、犯罪被害者としてのスタンスの違いと受け止められる部分もありますが、一方で、完全な誹謗中傷に該当するものも経験されたとか。
小沢樹里：2023年11月、X（旧Twitter）のスペース上で、交通事故のプロフェッショナルとしてメディアにも多く出ていた人物（A氏）と、交通事故遺族の男性（B氏）が、私を名指しで誹謗中傷をしました。ほかにも、複数の犯罪被害者の方を挙げています。なかには当団体の松永拓也を「あのボケね」などと発言したものもありました。
私に関して言うと、A氏が「樹里ってバカ女が」と話題を始め、B氏が「とんでもない悪党ですよ」などと合いの手を入れています。さらにA氏は、まったく別の事件の被害者遺族の名前を出して「あのー多分セックスしてんじゃないかと私は思いますけどね」と、まったく事実に反することを不特定多数の聴衆が想定される場所で話していました。B氏は「もう小沢樹里、メディアに注目されてる交通事故遺族片っ端から食いまくってるんですね」などと同調しています。
◆「生意気だ」と意見されたことも
――率直に伺いますが、メディア露出が多いと叩かれることも多いですか。
小沢樹里：そうした側面はあります。当団体の松永拓也などは、SNS上で誹謗中傷をされたことが何度かニュースにも取り上げられていますよね。松永の場合はかなり顕著だとは思いますが、多かれ少なかれ、被害者遺族が心ない言葉に傷ついてきた歴史はあるのではないでしょうか。
小沢樹里：私の話でいえば、犯罪被害者として活動をし始めたころ、わりと異端の存在だったこともあり、お叱りを受けることが多かった記憶があります。
――といいますと？
小沢樹里：犯罪被害者の先達には、「行政や捜査機関と馴れ合うのはご法度」という空気を纏う人たちもいました。それには理由があります。そもそも、行政や捜査機関の対応が万全とは言えないから、傷ついた犯罪被害者たちが自分たちで立ち上がらなければならなかった歴史があります。多くの犯罪被害者の方々が声をあげたからこそ、一部においては法改正を成し遂げることができたのです。こうした諸先輩がたの活動には心から感謝し、また敬意を持っています。
一方で、私が犯罪被害者になってしまった時点では、犯罪被害者等基本法（2004年）がすでに成立しており、もちろんそれだけですべてを網羅できているわけではないものの、犯罪被害者が置かれた状況を社会が少しずつ理解してくれるフェーズに入っていました。
そうしたなかで、私が必ずしも行政や捜査機関と対立的な態度を取らないことを批判する声が耳に届くこともありました。たとえば、私が遺族として記者会見をした際には、「生意気だ」という声もありました。
◆「相手に感謝をする」ことを忘れない
――同じ犯罪被害者から浴びせられる言葉は、辛辣ですね。
小沢樹里：非常に悲しい思いをしました。同じ立場なのにわかり合えないと、余計に辛さが大きくなりますね。そうした悩みは、多くの犯罪被害者が抱えているところだと思います。一方で、私が活動をしていくうえで大切にしたのは、行政であっても捜査機関であっても、「相手に感謝をする」ということです。捜査をして、進捗を教えていただくことにまず感謝をする。それが彼らの仕事だとしても、リスペクトを傾けることは大切だと思います。どのようにして人間同士として向き合ってもらえるかを考えていました。
◆「事実無根の投稿」が送検されるまで
――先ほどのお話は、犯罪被害者としてのスタンスの違いと受け止められる部分もありますが、一方で、完全な誹謗中傷に該当するものも経験されたとか。
小沢樹里：2023年11月、X（旧Twitter）のスペース上で、交通事故のプロフェッショナルとしてメディアにも多く出ていた人物（A氏）と、交通事故遺族の男性（B氏）が、私を名指しで誹謗中傷をしました。ほかにも、複数の犯罪被害者の方を挙げています。なかには当団体の松永拓也を「あのボケね」などと発言したものもありました。
私に関して言うと、A氏が「樹里ってバカ女が」と話題を始め、B氏が「とんでもない悪党ですよ」などと合いの手を入れています。さらにA氏は、まったく別の事件の被害者遺族の名前を出して「あのー多分セックスしてんじゃないかと私は思いますけどね」と、まったく事実に反することを不特定多数の聴衆が想定される場所で話していました。B氏は「もう小沢樹里、メディアに注目されてる交通事故遺族片っ端から食いまくってるんですね」などと同調しています。